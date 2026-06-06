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Estos son los primeros ciudadanos que ven y saludan al papa

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Sara Fernández

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Estos son los primeros ciudadanos que ven y saludan al papa

Sara Fernández

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | PI STUDIO

MADRID
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Cerca de 25 niños, de entre tres y doce años, acompañados por padres y profesores, han recibido aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas al Papa León XIV. Entre la delegación de niños que han saludado al Papa a su llegada a la capital española hay algunos menores con discapacidad mental y física. Los pequeños han sido seleccionados tanto por la Conferencia Episcopal Española como por el Vaticano. León XIV se ha mostrado cariñoso con los asistentes, conversando con ellos y recibiendo sus regalos.

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