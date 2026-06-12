Agencia ATLAS / Foto: EFE

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El cantante Beret, detenido por una presunta agresión sexual

El cantante sevillano Beret ha sido detenido este jueves acusado de una presunta agresión sexual. El juzgado de violencia determinará si ingresa o no en prisión. Hace tres días actuaba en el encuentro diocesano celebrado en el estadio Santiago Bernabéu durante la visita del papa León XIV a España. Más información