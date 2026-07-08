¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
EFE
La Seguridad Social plantea que aquellos trabajadores que salgan de una baja larga por cáncer, ictus, infarto o fractura ósea grave puedan reincorporarse progresivamente a su puesto una vez ya tengan el alta Más información
Últimos vídeos
ARGENTINA EGIPTO
Una pantalla entre los escombros de Gaza para ver el mundial
Ante el empresariado vasco