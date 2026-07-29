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Vídeo: Así se encuentra el fuego en Artana la tarde del quinto día del incendio forestal de la Vall

Vídeo: Así se encuentra el fuego en Artana la tarde del quinto día del incendio forestal de la Vall

E. P. M.

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Vídeo: Así se encuentra el fuego en Artana la tarde del quinto día del incendio forestal de la Vall

E. P. M.

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La evolución del incendio forestal declarado en la Plana Baixa mantiene en alerta a la localidado castellonense de Artana, donde durante las últimas horas la situación ha vuelto a complicarse. Según ha podido saber Mediterráneoel fuego afecta a la zona de montaña que da a la Solana, en las inmediaciones de la ermita y ha pasado la rambla, donde trabajan ya efectivos de extinción. Más información

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