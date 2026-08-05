PI STUDIO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Speed, el perro que resuelve las causas de los incendios con los Mossos d'Escuadra

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra en el Segrià ha incorporado a su equipo a Speed, el único perro de la policía científica de Cataluña especializado en la Detección de Acelerantes de Fuego (DAF). Es un macho de dos años de Springer Spaniel, una raza originaria de Inglaterra. Su primera misión fue el 8 de junio, en Lleida, en el incendio de la cooperativa Arcofrut. Durante dos horas de rastreo, el can marcó puntos de inicio y detectó posibles acelerantes cuyas muestras ya se analizan y gracias a él, se resolvió que el fuego fue intencionado.