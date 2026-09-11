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Lucía Feijoo Viera

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Dos bólidos y un extraño espectro rojo dejan imágenes sorprendentes en España

El Observatorio de Calar Alto, en la provincia de Almería, ha registrado durante las madrugadas del 10 y el 11 de septiembre tres fenómenos astronómicos de gran interés: dos bólidos de origen cometario y un "sprite" o espectro rojo provocado por una fuerte tormenta. El primero de los fenómenos tuvo lugar a las 02:29 (hora local peninsular española) del 10 de septiembre. El análisis preliminar del profesor Madiedo apunta a que una roca desprendida de un cometa entró en la atmósfera a una velocidad estimada de 128.000 kilómetros por hora. La bola de fuego se inició a unos 98 kilómetros de altitud sobre la provincia de Ciudad Real, desplazándose hacia el noroeste para extinguirse a 38 kilómetros. En esa misma jornada nocturna, las cámaras documentaron un evento muy breve y difícil de estudiar: un espectro rojo ("sprite"). Este fenómeno, que dura entre 3 y 10 milisegundos, fue desencadenado por un potente frente de tormenta desarrollado en las inmediaciones del observatorio almeriense. Finalmente, a las 03:46 horas de la madrugada de este 11 de septiembre, los cielos se iluminaron con una "superbola" de fuego o superbólido. En este caso, la roca cometaria impactó contra la atmósfera a unos 238.000 kilómetros por hora al noroeste de las Islas Baleares. Su parte luminosa comenzó a 165 kilómetros sobre el nivel del mar y finalizó a 74 kilómetros de altitud sobre el mar Mediterráneo, tras desplazarse en dirección este.