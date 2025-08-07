Este miércoles se activó un operativo de rescate de alta dificultad en la Agulla des Frare, en el Puig Major, después de que tres escaladores quedaran atrapados en distintos puntos de la pared. Uno de ellos sufrió una caída de aproximadamente 10 metros, quedando suspendido en el aire a unos 100 metros del suelo, anclado a una cuerda de seguridad y con una posible fractura de cadera.

Los otros dos compañeros se encontraban en lugares donde no podían continuar la escalada ni descender por sus propios medios. La llamada de emergencia se produjo a primera hora de la tarde, tras el accidente mientras exploraban la vía. De inmediato se movilizó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) junto al Servicio Aéreo, que acudió en helicóptero.

Para rescatar al escalador herido, fue necesaria una maniobra aérea con heligrúa y corte de cuerda, donde el rescatador intervino directamente asegurando al accidentado antes de liberarlo. El segundo escalador fue evacuado con un dispositivo técnico llamado ‘Lezard’, diseñado para rescates verticales de alto riesgo, mientras que el tercero pudo ser evacuado desde tierra firme tras apoyar parcialmente el helicóptero en la cima de la Agulla.

El escalador herido, que presentaba fuerte dolor en la cadera, fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Son Espases, mientras que sus compañeros fueron evacuados ilesos hasta el embalse de Cúber.