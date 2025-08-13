Un incendio forestal se ha declarado en la tarde de este miércoles en el término municipal de Teresa de Cofrentes, tras la caída de un rayo, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana (112 CV).

El fuego afecta al macizo del Caroig, entre Teresa de Cofrentes, Ayora y Bicorp, una zona de alto valor ecológico, y en su extinción trabajan de forma coordinada un amplio despliegue de medios. La zona donde se ha declarado el incendio es una zona escarpada a la que no pueden acceder vehículos, por lo que están trabajando en su extinción siete unidades de medios aéreos, dos unidades terrestres, tres dotaciones helitransportadas y una autobomba.