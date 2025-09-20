PI STUDIO

Denunciada una conductora por circular 14 kilómetros ebria y sin dos ruedas en Mallorca

La Guardia Civil interceptó el pasado domingo a una conductora que circulaba por Mallorca bajo los efectos del alcohol por la carretera Ma-13, en sentido Alcúdia, sin las dos ruedas del lado izquierdo después de sufrir un reventón y que llegó a recorrer aproximadamente 14 kilómetros en estas condiciones.