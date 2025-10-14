Lucía Feijoo Viera

El momento del asalto a una joyería en Águilas, Murcia

La Guardia Civil en el marco de la operación ‘Tor 2’, ha detenido a dos personas que asaltaron una joyería en la localidad de Águilas (Murcia). La investigación se inició cuando los agentes fueron alertados tras el asalto de una joyería, ubicada en pleno casco urbano del municipio de Águilas. De inmediato, la Guardia Civil acudió hasta el establecimiento donde se entrevistaron con la empleada relatando cómo se produjo el robo. La empleada manifestó a los agentes, que un primer hombre entró a cara descubierta al local y se interesó por una pieza de joyería. Poco después, otra persona, cubierto con una gorra y gafas de sol, accedió al comercio arrastrando un carrito de la compra. Este segundo individuo aprovechó ese momento para atrancar la puerta con un palo con la supuesta intención de mantenerla abierta y facilitar su posterior huida. Posteriormente, golpeó violentamente varias de las vitrinas con un martillo pesado. Una vez rotas aprovechó para coger todas las joyas que se encontraban a su alcance y huyó. Mientras cometían el robo y la empleada tocaba el botón de alarma, el supuesto cliente apenas se mostró sorprendido y permaneció dentro del local en actitud pasiva y expectante hasta que, finalmente, salió del local sin más. Una vez visualizadas las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento y recogido el testimonio de la empleada, se pudo constatar que el sospechoso, después de cometer el robo, había huido a bordo de un ciclomotor, y que el supuesto cliente era un ‘compinche’, cuya presencia pretendía la distracción de la empleada. Continuando con las investigaciones, los agentes lograron identificar y detener a los dos autores como presuntos autores de delito de robo con fuerza.