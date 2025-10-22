RAC

Así fue la intervención de la narcolancha en alta mar por parte de la Marina Francesa

La DEA alertó de una organización criminal dedicada al transporte de droga a través del océano hacia España y la Policía Nacional actuó para intervenir en las costas de Lisboa una embarcación de alta velocidad con una carga de casi 2,4 toneladas de esta sustancia estupefaciente, que ha llegado al puerto coruñés en una fragata de la Marina francesa. En el vídeo se muestra como el cuerpo francés apresa el barco. Más información.