Rescatadas 19 personas de un edificio de Madrid tras un incendio en el cuarto de contadores

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado este sábado a 19 vecinos que habían quedado atrapados en sus viviendas después de declararse un incendio en el cuarto de contadores de un edificio situado en la Avenida de San Diego, en el distrito de Puente de Vallecas. Más información