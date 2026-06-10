JM López

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La Fiscalía pide 36 años de cárcel para David Soler Oltra, alias El Tuvi, por el asesinato en Xàtiva de Isabell Raducanu de 37 cuchilladas, cuando estaba embarazada de seis meses

El 11 de junio de 2019, cuando fue asesinada en su casa de Xàtiva de 37 cuchilladas tras haberla dejado sin conocimiento con un mataleón, Isabell Elena Raducanu tenía 36 años, estaba embarazada de seis meses de la que habría sido su tercera hija, Briana, y era madre de otros dos hijos, un chico, M. A., en ese momento de 16 años, y una niña, L. A., que entonces tenía solo 6. Su hermano, Gavril, que busca una Justicia que no acaba de llegar, ha tenido que esperar siete años exactos -mañana se cumple el séptimo aniversario del crimen- para conocer la petición de pena de la Fiscalía, 36 años; tantos como tenía su hermana cuando el único acusado de su asesinato, David Soler Oltra, alias El Tuvi, cometió esa atrocidad, cinco meses antes de su tercera víctima mortal, Wafaa Sebbah, la joven de 19 años a la que mató en Carcaixent y por cuyo asesinato está cumpliendo la máxima pena, prisión permanente revisable (PPR). El vídeo pertenece al juicio por el asesinato de Wafaa Sebbah. Más información