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Detenidos los miembros de una banda cuando iban a asaltar una joyería en Torrejón de Ardoz

Suma y sigue. La Guardia Civil ha detenido a los miembros de una organización criminal en el momento en el que se disponían a atracar una joyería en un centro comercial en Torrejón de Ardoz. La detención se ha producido durante la mañana de este jueves, cuando los siete miembros de la banda iban a atracar una joyería sin que se hayan producido heridos, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.