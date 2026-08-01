D.I.

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Capturan en Alicante a un peligroso fugitivo británico que iba a entrar en la lista de los más buscados

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Algorfa (Alicante) a un fugitivo británico de 27 años sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención (OID) por delitos de tráfico de drogas. El arrestado, considerado por las autoridades del Reino Unido como uno de sus principales objetivos criminales, estaba a punto de ser incluido en la lista de los "Most Wanted" (los más buscados) del país. Más información