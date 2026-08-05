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Detenido el dueño de un bar por matar a un cliente tras una noche de fiesta en Valencia
Agentes de la Policía Nacional han detenido esta mañana al dueño de un bar de comida colombiana instantes después de que matara a un amigo y cliente suyo dentro de su establecimiento, en el valenciano barrio de Ayora Más información
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