Sara Fernández

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Detienen a tres jóvenes que atracaron tres veces la misma gasolinera en Murcia

La Guardia Civil ha detenido a tres jóvenes, dos de ellos menores, responsables de atracar tres veces una misma estación de servicio. Los miembros de este grupo criminal cometieron otros dos atracos en la vía pública y llegaron a emplear una pistola y un arma blanca para amenazar y golpear a sus víctimas. La investigación comenzó en julio, cuando se recibieron denuncias por dos robos violentos cometidos en la calle en la pedanía de Beniaján, Murcia. Los asaltantes eran un grupo de tres jóvenes que amenazaba y golpeaba a sus víctimas para robar todo tipo de objetos de valor, como teléfonos móviles, patinetes, relojes y carteras. La descripción física de los autores de estos hechos coincidía, además, con la de los autores de otro violento episodio: un atraco a una estación de servicio de la provincia de Murcia ocurrido el día 5 de julio. De hecho, este grupo criminal asaltó por segunda vez la misma estación de servicio, utilizando en este caso un arma blanca de grandes dimensiones con la que intimidaron al empleado de la gasolinera para robar la recaudación. Al día siguiente, volvieron a atracar la misma gasolinera, esta vez usando una pistola y golpeando con gran violencia al trabajador, que tuvo que ser atendido en un centro hospitalario de Murcia.