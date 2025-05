Pasamos lista a todo lo que incluye el catálogo de PS Plus Extra y Premium en mayo 2025

Puntuales a la cita, desde las oficinas de Sony han anunciado los juegos que llegarán en mayo al catálogo de juegos de PlayStation Plus para los planes Extra y Premium. Entre los títulos más llamativos se incluye ‘Sand Land’, ‘Soul Hackers 2’, ‘Five Nights at Freddy's: Help Wanted’, ‘Battlefield V’, así como la incorporación de ‘Battle Engine Aquila’ al rango más caro del servicio. Los títulos estarán disponibles a partir del 20 de mayo.

Sand Land (PS4 y PS5)

Una historia postapocalíptica en un páramo gobernado por soldados y escasez. Beelzebub, un demonio con más buenas intenciones que modales, se junta con un sheriff y un ladrón para buscar un manantial perdido. Basado en la novela de Akira Toriyama, ‘Sand Land’ es un juego de rol de acción en el que los jugadores crean vehículos para explorar vastas áreas en busca de una fuente legendaria.

Soul Hackers 2 (PS5)

Un futuro de neón y conspiraciones ocultas. Aquí los humanos conviven sin saberlo con invocadores de demonios, y una inteligencia artificial llamada Aion decide que es momento de intervenir para evitar que todo se venga abajo. Ringo y Figue, dos agentes creadas por esa mente artificial intentan evitar que el mundo se descomponga, enfrentándose a cultos, mafias y secretos de andar por casa con espadas y hechizos.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition (PS4 y PS5)

Una recopilación de sustos con robots diseñados para que no vuelvas a pisar una pizzería infantil. Recoge minijuegos clásicos de la serie y los actualiza para PS VR2, aunque también puedes sufrir sin necesidad de casco. Se incluye el DLC ‘Curse of Dreadbear’, por si creías que ya habías visto suficiente.

Battlefield V (PS4)

‘Battlefield V’ regresa a la Segunda Guerra Mundial, ofreciendo campañas multijugador, cooperativas y para un jugador. Si te apetece recorrer trincheras, ruinas nevadas o mapas amplios mientras todo explota a tu alrededor, aquí tienes para estar entretenido. También incluye Firestorm, su versión del modo battle royale.

Battlefield V - Launch Trailer

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy (PS4 y PS5)

Llega la trilogía que reúne juegos de supervivencia de mundo abierto ambientados en la Zona de Exclusión de Chernóbil. Tres juegos que no hacen concesiones. Sobrevivir, comer latas oxidadas y tener cuidado con la radiación son parte del día a día mientras caminas por la Zona, un lugar que no invita precisamente al turismo. Shooters con alma de juego de culto y oscuros, exigentes que no siempre tienen solución amable.

Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4 y PS5)

Basado en el universo ‘Granblue Fantasy’, es un juego de lucha pensado tanto para quien no recuerda un combo como para quien se sabe los comandos de memoria. Con una estética cuidada y accesos rápidos a habilidades, es más amable que técnico, pero lo justo para encadenar duelos online o disfrutar de una campaña ligera en su modo historia.

Humankind (PS4 y PS5)

Estrategia por turnos con ambición histórica. Empiezas en la Edad Antigua con una tribu y terminas, si llegas vivo, en la época moderna con una civilización personalizada. Combinas culturas, inventas cosas, haces guerras con dados virtuales y gestionas decisiones morales mientras el mapa se llena de colores. Si te gusta pensar antes de hacer clic, aquí hay material.

Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5)

Un remake de un clásico sobre plantar, cuidar vacas y saludar vecinos hasta que formes tu propia familia. Sin estrés, sin jefes finales, solo días que pasan mientras cultivas, cocinas o decides con quién pasar el resto del juego. Ideal para relajarse o simplemente para desconectar de tanta acción y tanto tiro.

Gloomhaven Mercenaries Edition (PS4 y PS5)

Basado en el popular juego de mesa, este título te mete en batallas por turnos con monstruos, trampas, elecciones difíciles y contratos turbios. Tomas decisiones como líder de un grupo de mercenarios y las consecuencias se arrastran durante horas. Duro, profundo y mejor si te gusta pensar antes de moverte.

Battle Engine Aquila (PS4 y PS5 – PS Plus Premium)

Una cápsula de 2003. Pilotas un robot que puede andar o volar en escenarios enormes, controlando el curso de una guerra entre dos bandos con escasez de terreno habitable. Le podrías dar una oportunidad si sientes nostalgia por los experimentos de la era PS2 o quieres probar algo distinto sin complicarte demasiado.

La primavera el catálogo de PS Plus altera

Mientras seguimos esperando que suban las temperaturas y se llenan las playas, Sony al menos mantiene la costumbre de renovar el catálogo con puntualidad. Puede que no sea el mes con más superproducciones, pero entre demonios aventureros, granjeros con morriña y robots con licencia para destruir, siempre se puede hacer algo divertido.