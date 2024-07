Joaquín Padilla es todoterreno de la música. Está de gira con Iguana Tango, banda que fundó a principios de siglo y que cosechó grandes éxitos en nuestro país. Además, también tiene el dúo Entrelezados, en el que canta con su esposa, Chus Herranz. Ahora, el artista es el nuevo actor principal del musical Jesucristo Superstar'. "Feliz de que la vida me permita poder cumplir un sueño", comentaba en sus redes sociales el cantante de La Ruleta.

Padilla ha subido un vídeo a sus redes sociales dando la noticia a sus seguidores y de lo más emocionado: "Un musical que me cambió la vida la primera vez que lo escuché fue Jesucristo Superstar y de ahí nació la idea de hacer mi ópera rock 'Legado de una Tragedia'. La vida me hace este regalo de poder interpretar el papel de Jesucristo en la representación que vamos a hacer. Un elenco maravilloso con un montaje maravilloso que me va a permitir cumplir mi sueño".