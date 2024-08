Un participante de ‘El diario de Jorge’ le pide al presentador que intermedie para entrar en ‘Gran Hermano’

‘El diario de Jorge’ sigue recibiendo a multitud de testimonios cada día en su programa. Y aunque la mayoría de ellos acuden para solucionar temas que tienen pendientes del pasado con personas allegadas, algunos aprovechan su presencia en televisión para pedir algún favor. Eso mismo ocurrió el pasado miércoles 7 de agosto, cuando uno de los participantes interpeló a Jorge Javier Vázquez.

Se trata de Rodri, un chico joven que acudió al programa para sorprender a su amigo Carlos. El primero quería ajustar cuentas pendientes con el segundo, exigiéndole que le pida perdón por unos sucesos que hasta ahora habían sido tabú entre los dos: Rodrigo sufrió bullying por parte de sus compañeros, incluido de Carlos. Lo pasó muy mal con los comentarios acerca de su físico, pero decidió callárselo y guardarlo para si mismo.

Rodri se sinceraba con su amigo, afirmando que “tú sabes que yo te quiero mucho. Eres como un hermano, pero hay cosas en el pasado que me han dolido mucho. A lo mejor tú no lo crees, hay algo que me ha costado siempre superar y quiero hablarlo hoy aquí. Algún comentario tuyo sobre mi físico me ha afectado más de lo que tú piensas, de llegar a la cama triste, desolado y mirarme al espejo y tener inseguridades”.

Pero yendo al favor, Rodri comenzó su entrada al plató diciéndole a su amigo que “no, no estoy en ‘Gran Hermano’”. Según explicaba el chico, uno de los engaños para acudir al programa -como suele hacerse en todo programa de testimonios para poder sorprender al protagonista- había sido que iba a entrar en el formato. Eso sí, después de decirlo, se ha dirigido a Jorge Javier para decirle que “ya hablaremos tú y yo, que tú manejas”, dijo con intención de que el presentador intermediara por él para ser participante de la próxima edición, que llegará en septiembre a la cadena.