El vecino de Zaragoza que prendió fuego la vivienda de su exmujer tras amenazarla de muerte pasó su primera noche en prisión. Allí ingresó tras así acordarlo el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza, en funciones de guardia, tras su detención en el rellano del domicilio, situado en el número 117 de la avenida San Juan de la Peña, en el barrio del Picarral.

Este caso de violencia machista tuvo lugar sobre las 18.45 horas. Un joven llamó a la sala del 091 para avisar que su padre estaba muy violento con su madre y pedía ayuda. Inmediatamente se trasladaron hasta allí efectivos de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que vieron que la casa estaba ardiendo. Nada más entrar al portal interceptaron al sospechoso que salía de manera apresurada. A ellos les dijo: «He prendido fuego mi casa, lo siento mucho». Llevaba consigo dos mecheros y una navaja de 9 centímetros de hoja.

Los Bomberos de Zaragoza que extinguieron el fuego comprobaron que había cuatro focos diferentes del piso. Los tres dormitorios de la casa y el salón resultaron completamente calcinados y las ventanas de esta estancia reventaron.

Tras comprobar los agentes que en el interior no había nadie, estos peinaron la zona para buscar a los moradores, encontrando a la exmujer del detenido. Presentaba un cuadro grave de ansiedad.

Uno de los hijos de ella les explicó que su padre se había presentado en el domicilio por la tarde en estado ebrio y que estuvo amenazando de muerte a ella. «Cuando te vea por la calle te voy a matar», fue una de las expresiones que el joven contó a la Policía Nacional. Sintió miedo y llamó al 091 a la vez que salieron todos corriendo de la vivienda.

Ante dicha denuncia, la confesión realizada por parte del detenido ante los agentes que le detuvieron y el evidente riesgo, el juez de guardia acordó la prisión provisional. La víctima había pedido una orden de alejamiento si le dejaban en libertad.

No es la primera vez que ocurre algo de estas características en Zaragoza. Manuel Ortiz López incendió la casa de su expareja en Torrero-La Paz en la madrugada del 22 de agosto de 2017. El fuego pudo haber costado la vida de la mujer de dos niños de 9 y 5 años, ya que los tres dormían cuando se iniciaron las llamas en el salón. Fue condenado por el Tribunal Supremo a 26 años de cárcel. Ortiz López negó su autoría, pero la noche de los hechos envió mensajes de Whatsapp que lo incriminaban: «La he quemado viva», «le he echado bolas de petroball» o «lo planeé bien».