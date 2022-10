Hasna, de 36 años, fue cosida a puñaladas delante de sus hijos menores en Barbastro. Su asesino fue Abdelkader M., la expareja de la víctima y padre de esos niños. Este hombre afronta 27 años de cárcel que solicita la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2021 en el domicilio en el que vivía la mujer, una vivienda propiedad de la pareja que en la sentencia de divorcio se había asignado a la mujer para el cuidado de sus hijos, que tenían en esos momentos 1, 5 y 13 años, y que el acusado le pedía que la vendiera para repartirse el dinero.

El ministerio público relata en su escrito de acusación que Abdelkader M., sobre el que pesaba una orden de alejamiento por violencia contra su expareja, veía con «desagrado» como Hasna, de 36 años, adquiría autonomía e independencia, hasta llegar al punto de planear un viaje con sus tres hijos a Marruecos durante el verano. Ese día llegó al piso y en el transcurso de una discusión cogió un cuchillo de unos 21 centímetros de hoja, con el que agredió a su exmujer al tiempo que la empujaba contra la pared y le espetaba, en presencia de sus tres hijos, «ahora sí que vas a vender la casa».

A pesar de que en ese momento Hasna, aterrorizaba, le dijo que vendería el inmueble, el acusado comenzó a asestar cuchilladas sin atender las súplicas de la víctima de que no lo hiciera ante sus hijos. En el ataque, la mujer consiguió arrebatar el cuchillo cogiendo el filo con sus manos, pero no pudo impedir que el acusado lo recuperara, antes de abofetearle y de continuar acuchillándola en el suelo. Las doce cuchilladas recibidas causaron a la mujer una hemorragia que derivó finalmente en su muerte por shock hipovolémico.

Según el relato fiscal, el acusado se sentó en el suelo en actitud tranquila y dejó que su hijo mayor le quitara el cuchillo al tiempo que le decía que pasaría un largo tiempo hasta que volvieran a verse y le entregaba un sobre con dinero y las llaves de su coche. En respuesta a una pregunta de su hijo mediano sobre el estado de su madre, el presunto agresor, que fue detenido minutos después por los agentes de la Guardia Civil desplazados a la vivienda a instancias de varias vecinas de la víctima, se limitó a decirle que su mamá había "muerto".

El ministerio público admite, por otra parte, que el acusado tenía antecedentes psiquiátricos que, a tenor del informe realizado tras los hechos por los peritos forenses, pudieron provocarle una "merma leve, que no abolición, de su capacidad cognitiva". Destaca, además, que desde que ocurrieron los hechos, los dos hijos más mayores sufren un fuerte impacto psicológico perdurable en el tiempo, con síntomas que les hacen vulnerables a padecer alteraciones en su desarrollo psicoafectivo y que exigen una terapia psicológica continuada. Por todo ello, pide al acusado 25 años de prisión por el presunto asesinato machista de su expareja y 2 años más por los delitos de maltrato psicológico causados a sus dos hijos mayores durante el crimen, así como 10 años de libertad vigilada y 35 de alejamiento de los menores tras el cumplimiento de la condena, y un total de 1,1 millones de euros en indemnizaciones a éstos así como a los padres y hermanos de la víctima.