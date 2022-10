Una docena de detenidos por violencia machista en 24 horas en Zaragoza

La violencia machista no frena ni durante las fiestas. En el día grande de los Pilares hubo una docena de detenciones de hombres por atacar a sus parejas o exparejas. No hubo que lamentar ningún episodio grave, pero no por ello traumático como la mujer que acabó esgrimiendo un cuchillo a su compañero sentimental para que este la dejara en paz.

Ocurrió de noche y en presencia del hijo de la mujer, de 15 años. Llamó el propio individuo tras cortarse en la mano al irle a arrebatar el arma blanca, mientras afirmaba que su mujer iba ebria y que le había atacado. Hasta su domicilio, en el zaragozano barrio de Delicias, acudió una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Cuando llegaron los agentes, se encontraron a un hombre con una profunda herida en la mano. En el interior del domicilio estaba la mujer y el adolescente, quien aseguró a los policías que su madre y su padrastro tuvieron una discusión y que escuchó a ella gritando que «la soltara de una vez». La había llegado a coger fuertemente de la mandíbula tras darle un empujón. Que ante ello, se levantó de la cama y fue a separarles, momento en el que la mujer fue a la cocina corriendo y cogió un cuchillo con el que le amenazó para que les dejara a ambos en paz. Un hecho que se saldó con el arresto de los dos, a él, L. S. P. A., por violencia de género y a ella, M. J. M. S., por doméstica. Ambos son de origen ecuatoriano. Un hecho aparecerá en el próximo informe que realice el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No obstante, ayer hizo público el último análisis de los datos obrantes en los juzgados aragoneses entre abril y junio. Estos reflejan que las víctimas de la violencia machista aumentaron nada menos que un 20,1%, siendo 1.074 las denuncias interpuestas durante este tiempo en Aragón. En lo que respecta al número de víctimas, estas ascendieron hasta las 981, es decir, un 22,5% más que en el mismo periodo del pasado año. De ese total, el 24,5% de las mujeres son de origen español y casi un 25% son menores de edad. A nivel nacional, el número de denuncias por violencia de género subió un 12,33% al registrarse un total de 45.743, una cifra también superior a la de denuncias presentadas en el primer trimestre de 2022, cuando sumaron 41.765. El número de mujeres víctimas ascendió a 44.543, un 10,89 por ciento más que en el mismo periodo de 2021 y un 10 por ciento más que entre enero y marzo pasados. Por encima de la media nacional se situaron Murcia (28,5), Baleares (27,6), Comunidad Valenciana (24,2). Por debajo de la tasa nacional, Cantabria (17,4), Extremadura (16,4), Castilla-La Mancha (15,6), Navarra (14,9) y Asturias (14,7). Pide ayuda El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10. Todos los recursos contra la violencia de género. Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062)