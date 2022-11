Una de cada tres mujeres protegidas contra la violencia machista tiene menos de 30 años en Aragón

Si hay un discurso que no se puede rebatir, que no da pie a la duda ni concede un mínimo resquicio a las teorías negacionistas, ese es el de los números. No mienten. Y en Aragón, en materia de violencia machista, estos números hablan muy claro. Según el último boletín estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género publicado el pasado mes de septiembre, 1.803 mujeres aragonesas están siendo protegidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De ellas, 535 –un 30%– tienen menos de 30 años. O lo que es lo mismo: una de cada tres mujeres que sufre violencia machista en Aragón nació a partir de 1992, el mismo año en el que España se vendió al mundo en los Juegos Olímpicos de Barcelona como un país avanzado y en constante progreso. Quizás haya que tener en cuenta esta perspectiva histórica para entender que los números son preocupantes, pues desde entonces no han dejado de sucederse avances en materia de prevención y sensibilización. Pero algo falla para que estas actitudes machistas no solo se sigan repitiendo, sino que se perpetúen en este segmento de edad, un segmento vulnerable, un segmento de relaciones no consolidadas. De hecho, un estudio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación FAD Juventud revela que más del 11% de los jóvenes españoles –un 15% hombres y un 8,2% mujeres– considera que la violencia de género no existe, sino que se trata de un invento ideológico. Casi la mitad de las mujeres aragonesas que gozan de protección tienen entre 31 y 45 años. Es decir, un 44,5% nacieron entre 1977 y 1991. Son 803 mujeres, un número y una proporción algo más coherente atendiendo a la cultura y educación heredada de esos años. 434 nacieron entre 1976 y 1958 mientras que 31 tienen más de 65 años. Denuncias hasta junio La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, y la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Goikoetxea, comparecieron este jueves por la mañana con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra hoy día 25 de noviembre. Entre los dados más representativos que dieron a conocer, destacan las 2.047 denuncias que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comunidad aragonesa han registrado durante el primer semestre de este año, 351 más que en el mismo periodo de 2021, cuando fueron 1.696. Se trata de un aumento que roza el 21% –20,7–, prácticamente idéntico al de las órdenes de protección. Desde enero hasta junio se dictaron 386 órdenes, 70 más que en 2021, un 22,15% más. Entre los números que ofrecieron sobresalen también otros como, por ejemplo, las 2.239 llamadas por violencia de género que ha recibido el teléfono de emergencia del IAM –900 504 405– desde enero hasta septiembre, un 12% más que el año pasado. En total han sido 3.110 comunicaciones. El Programa Espacio del IAM es "un servicio psicológico dirigido a hombres con problemas del control de la violencia" Goikoetxea puso en valor el Programa Espacio dependiente del IAM, «un servicio psicológico dirigido a hombres con problemas del control de la violencia» y por el que han pasado un total de 60 varones: 36 en la provincia de Zaragoza, 14 en Huesca y 10 en Teruel. «Acceden de forma voluntaria al programa y reconocen que tienen un problema con el control y la gestión de sus emociones», explicó. A este programa, la directora del IAM añadió la instalación de puntos violetas en Binéfar, Cuarte de Huerva, Fraga, Huesca y Teruel durante la celebración de sus fiestas patronales y que se ha saldado con 18 mujeres atendidas y 1.500 impactos, o lo que es lo mismo: «personas que han ido a recoger algún tipo de información relacionada con los servicios de los que disponemos para la atención de las diferentes formas de violencia de mujeres». «Seguimos trabajando para que sea una práctica habitual en todas las fiestas patronales», añadió. Datos del ministerio El boletín estadístico mensual de septiembre arroja otros datos muy reveladores en lo que respecta a los sistemas de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento: los brazaletes. A fecha de 30 de septiembre de 2022, en Aragón había activos 79, veinte más que el año pasado. De ellos, 45 están activos en Zaragoza, 26 en Huesca y 8 en Teruel. Se trata de un 33,90% más que en 2021. Por otro lado, la comunidad cuenta con una decena de menores huérfanos por violencia machista: cinco en la provincia de Zaragoza y otros cinco en la provincia de Huesca. Desde 2013, dos quedaron huérfanos en 206, tres en 2018,m uno en 2019 y 4 en 2021. Por lo que respecta a la evolución histórica, 31 mujeres han sido asesinadas desde el año 2003. La última de ellas fue Mari Carmen, a día de hoy, la única víctima mortal por violencia machista en lo que va de año. Esta vecina de Escatrón fue sorprendida la madrugada del 10 de septiembre en su domicilio mientras dormía después de que su exmarido quebrantara la orden de alejamiento que le separaba de ella. Muere en la uci la mujer de 71 años agredida brutalmente en Escatrón (Zaragoza) por su expareja Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10. Todos los recursos contra la violencia de género.

Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062)