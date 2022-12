En Aragón 1.820 mujeres viven bajo algún tipo de protección policial como víctimas de la violencia machista ejercida por sus parejas o exparejas. Todas tienen un seguimiento personalizado por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, si bien en 16 de esos casos el riesgo marcado por el sistema Viogén está calificado como alto. Es decir, tienen asignado un agente que realiza una vigilancia frecuente y aleatoria en el domicilio y el lugar de trabajo, así como en la entrada y salida de los centros escolares de los hijos. En estos casos, si no lo ha hecho, se le insiste a la mujer que se traslade a un centro de acogida o al domicilio de un familiar y se insta al seguimiento obligatorio del agresor mediante dispositivos electrónicos.

Un número de casos que, tal y como señalan fuentes policiales consultadas, fluctúa puesto que una amenaza o un quebrantamiento de una orden de alejamiento por parte de un agresor puede hacer que el caso se convierta rápidamente en extremo. En estos momentos, según la última actualización realizada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género correspondiente al mes de noviembre de este año, no hay ninguna mujer en este marco de asistencia en el que tiene un policía que no se separa ni un segundo de la víctima.

Hace unas semanas sí se activó en la capital aragonesa con respecto a una mujer que fue apuñalada en plena vía pública por su ex. Habían quedado para hablar de su separación. En este asunto, el sistema Viogén consideró que la mujer corría peligro, puesto que después del intento de homicidio el hombre se fugó. Tres días estuvo en paradero desconocido hasta que fue detenido y enviado a prisión.

En nivel medio hay 195 mujeres. La vigilancia en estos casos es ocasional y se les acompaña en actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativa, así como la comprobación periódica del cumplimiento de las medidas judiciales de protección.

En el nivel bajo, en el que fueron reconocidas 863 mujeres, los agentes realizan contactos esporádicos con la víctima, comunican al agresor que la víctima dispone de un servicio especial de protección, dan recomendaciones de autoprotección e información precisa sobre el servicio de teleasistencia en el móvil. Por debajo de ellas está el considerado nivel no apreciado que, pese a ese nombre, no significa que no exista riesgo. A estas, 746 en la actualidad, los policías facilitan recomendaciones en medidas de protección y se llevan a cabo las mismas medidas de tipo operativo y asistencial que para cualquier otro ciudadano que interpone denuncia.

Una protección que recae en los agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y en los policías locales de trece municipios que refuerzan a los primeros en la asistencia de 43 casos calificados como no apreciados y tres como bajos.

El resto lo desempeña el instituto armado, a través de los grupos Viogén, y el Cuerpo Nacional de Policía con la Unidad Familia y Mujer (UFAM). Estos últimos son los que mayor número de mujeres atienden puesto que se centran en zonas de mayor densidad poblacional como son las tres capitales de provincia, Jaca o Calatayud, entre otras. Cada agente UFAM en Zaragoza protege de media a 90 mujeres; en Huesca a 50 y en Teruel a 30. El número de maltratadores geolocalizados ahora en Aragón asciende a 79. Este año ha sido dramático con el asesinato de dos mujeres, una en septiembre en Escatrón y otra este mes en diciembre en Zaragoza. Desde 2003 ha habido 32 víctimas mortales en total.