Había solicitado disolver la pareja de hecho que formaban después del maltrato que sufría. Incluso llegó a estar en vigor una orden de alejamiento por unas vejaciones que sufrió, pero decidió darle una oportunidad por el hijo de 4 años que les unía. Una muestra de anulación de su personalidad que él aprovechó, supuestamente, para golpearla a ella, al niño y para violarla. Este lunes en el juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza la mujer vio cómo los 13 años de prisión a los que se enfrentaba Bruno D. S. R. se convirtieron en 10. La Fiscalía modificó la petición de castigo argumentando la conocida como ley del solo sí es sí.

Los hechos habrían tenido lugar la noche previa a que el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez declarará el estado de alarma. Una situación que le llevó a estar 18 días conviviendo con el acusado hasta que rompió su silencio en una denuncia que escribió su abogada, Manuela León, después de una llamada de auxilio. Fue la fórmula en la que la Guardia Civil de Pedrola le pidió atender su caso inicialmente en un momento en una situación de confinamiento. En ese escrito solo refirió los golpes que sufrió, al parecer, ella y su hijo, ampliando la agresión el día que se vio atendida presencialmente por los agentes. Un guardia le preguntó si había pasado algo más y ella dijo lo mismo que este lunes relató ante los magistrados: "Llegamos de cenar, habíamos tomado, pero él iba más ebrio que yo y cuando estaba en el baño me agarró de los pelos, me pegó y me sacó de allí al cuarto donde me violó". La denigración fue más allá, pues, según describió, no sólo empleó su pene, sino que también usó una zanahoria. Antes él le había pedido mantener relaciones sexuales y ella le había dicho que no.

La agresión sexual como tal no fue observada por el compañero de piso con el que el encausado había tenido problemas porque no pagaba el alquiler, sólo cuidaba del menor. Sí escuchó "lamentos y quejidos", tal y como afirmó a los magistrados, si bien no intervino "por miedo". "Me asomé por la puerta y sí vi que la arrastraba de los pelos" añadió este joven.

El encausado, por su parte, aseguró que fueron relaciones consentidas en todo momento. "Estuvimos cenando, ella salió muy ebria y llegamos a la casa donde se cayó en varias ocasiones al suelo. Llegó a vomitar en la cama de nuestro hijo, así que la tuve que bañar", recordó, preguntado por su abogada Carmen Sanz Lagunas, al tiempo que dijo que en esa noche no hubo sexo, sino que se produjo al día siguiente después de dormir.

Lesiones

Cuando esta mujer contó todos ya no había rastro de las lesiones. Sí había hecho fotos de sus hematomas que fueron analizados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa) cuyos responsables destacaron que lo que se veía era compatible con el episodio de malos tratos que refería la denunciante.

Las psicólogas forenses que la atendieron destacaron una situación habitual que viven las mujeres víctimas de la violencia machista que fue el "sentimiento de culpa por haberle dado una oportunidad" y haber permitido que B. D. S. R. hubiera regresado al mismo techo.

En cuanto al menor, a quien el procesado habría agredido en el culo por saltar sobre una tablet, los forenses recalcaron que presentaba unal eritema en el glúteo compatible con el golpe.

Por todo ello, la fiscalía solicitó una pena de 8 años de cárcel por la agresión sexual y dos años por sendos delitos a la madre y al niño. La defensa mantuvo la petición de absolución.