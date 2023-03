El asesinato machista de María del Carmen a manos de su exmarido Miguel Santiago fue perpetrado en presencia de su hijo de seis años; un niño que fue testigo de cómo su padre degollaba a su madre en un portal de la calle San Mateo de Villanueva de Gállego. Este crimen engrosa la lista de huérfanos por culpa de la violencia machista en Aragón hasta once y, en paralelo, este chico pasa también a formar parte de la lista de 222 menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la comunidad de acuerdo al sistema de protección Viogén. Según fuentes consultadas por este diario, esta última lista de vulnerabilidad incluye tanto a los niños que son testigos de agresiones machistas –así sucede en este último caso– como a aquellos que forman parte de procesos conflictivos que derivan en problemas con su custodia.

Por provincias, esta situación de vulnerabilidad alcanza a 152 menores en Zaragoza, 49 en Huesca y 21 en Teruel. Respecto a los cinco niveles de riesgo que determina el Viogén, doce niños están incluidos en el nivel no apreciado, 79 en bajo, 62 en medio, 55 en alto y 14 en extremo.

En este sentido, Natalia Morlas, presidenta de la asociación Somos Más, denuncia que los niños son «los grandes ignorados» de la situaciones de violencia machista porque «no se les escucha». «Si no sabes lo que alguien tiene que decir, cómo lo vas a proteger», clama Morlas, remitiéndose al «estatuto de la víctima» por el que «los niños serán escuchados a partir de cuando se puedan expresar con coherencia» y «no a partir de los doce años». Se trata de un aviso que lanza la presidenta de esta asociación de cara a la asistencia que pueda recibir este niño de seis años.

"Papá ha matado a mamá"

Morlas lamenta que «este chico está marcado para toda la vida», una sensación que ya se compartía a pie de calle el pasado viernes en Villanueva de Gállego con suspiros hacia la propia Mari Carmen pero también hacia su hijo. «Es el trauma de ver cómo su padre ha matado a su madre. En su cabeza tiene que procesar que papá ha matado a mamá, es una impronta que tiene en el subconsciente», explica Morlas. Por eso, la asistencia psicológica se presume «fundamental» y «vital» en estos casos «para que pueda volver a llevar una vida, entre comillas, normal». No obstante, recalca, esta asistencia psicológica debe ser «frecuente» y «continuada». «Hasta que haga falta. También tiene que estar muy arropado y por la familia», sentencia.

Esos 222 menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad se enfrentan, según Morlas, a una ley por la que «nadie les hace caso». «Se utiliza a las madres para obligarles a ir con su padre y luego se nos acusa de Síndrome de Alienación Parental (SAP). No te queda más remedio que poner a tu hijo en bandeja de plata a un maltratador». Por eso, apuesta por implantar «visitas tuteladas en un punto de encuentro» durante el proceso judicial, es decir, entendido como un «mero trámite de dejarle ver a sus hijos con una tercera persona». «Un maltratador no puede ser un buen padre nunca», incide.

Sobre el asesino de María del Carmen, como adelantó el PERIÓDICO DE ARAGÓN, ya pesaba una condena fechada en mayo por amenazarle con un cuchillo, una acción castigada con trabajos en beneficio de las comunidad para la que la presidenta de Somos Más también tiene palabras: «¿Qué mierda de condena es esta cuándo ha amenazado a su mujer con un cuchillo? No cambian, que son reincidentes. Los derechos deben ser para las víctimas, no para los maltratadores. Necesitamos condenas duras que dejen claro que en este país no se permiten asesinatos machistas».

El hijo de Mari Carmen, protegido

El hijo de la mujer asesinada en Villanueva de Gállego por su exmarido y padre del menor se encuentra en estos momentos protegido por los Servicios Sociales del Gobierno de Aragón. También está recibiendo ayuda psicológica tras ser testigo de todo. Fue la decisión tomada por la Administración pública, pues Mari Carmen, de 39 años, era la que tenía la custodia del niño de 6 años, si bien en el acuerdo de divorcio ella permitió que el hijo de ambos pudiera pasar largas temporadas con el progenitor.

Una forma de convivencia que se había retomado después de que en diciembre, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, le caducara la pena de seis meses de alejamiento que le impuso un juzgado de Violencia sobre la Mujer a Miguel Santiago Cortés tras amenazar con un cuchillo a la víctima. Aunque el divorcio había sido de mutuo acuerdo, este incidente llevó a la mujer a interponer la pertinente denuncia, tras la que él fue juzgado y ella protegida bajo el amparo del sistema Viogén.

Durante ese tiempo, ni la mujer ni, por supuesto, el niño tuvieron relación con el ahora imputado por el asesinato ocurrido el pasado viernes. Sin embargo, una vez cumplida la condena y ante la falta de reiteración delictiva el nivel de riesgo en este caso fue calificado de «no apreciado» y se retomaron las visitas y las largas temporadas de convivencia padre e hijo.

Después de una de ellas, el pasado viernes, fue Mari Carmen, que vivía en Zaragoza, hasta Villanueva de Gállego. Su actual pareja sentimental no le acompañó, la esperó en el coche y ella fue al número 7 a recoger al pequeño. Miguel Santiago Cortés bajó por las escaleras con el niño, quien llevaba la mochila. Fue ya en el portal y ante los ojos del menor cuando el criminal, de forma sorpresiva, la acuchilló provocándole instantáneamente la muerte. Tras ello, una vecina acogió al menor y le protegió a la espera de la Guardia Civil.