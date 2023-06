Una joven que ahora tiene 29 años sufría desde 2011 «una relación tormentosa» bajo el yugo machista a base de golpes, «insultos», «mucho control y posesión» e incluso se escuchó ayer en la Audiencia Provincial de Zaragoza que «no podía arreglarse ni pintarse». El punto y final a estos casi once años juntos lo puso un puñetazo que Pablo Mario B. le propinó en el labio cuando ella le comunicó que marcharía a su tierra natal, a Extremadura, para quedarse a vivir con sus padres. No solo eso, sino que el acusado también le habría encerrado en la vivienda en la que ambos residían en la Colonia de San Lamberto de Zaragoza para evitar que pidiera auxilio. Ahora, Pablo Mario B. afronta ocho años y un día de cárcel a petición de la Fiscalía como presunto autor de un primer delito de detención ilegal, un segundo de maltrato en el ámbito de violencia de género y un tercero de amenazas.

No obstante, la acusación particular, ejercida por la letrada Carmen Liarte, eleva su pena de prisión a nueve años y medio de cárcel al considerar que este maltrato fue prolongado en el tiempo. Al respecto, la víctima recordó ante el tribunal provincial que en noviembre de 2017 ya le envió una foto a su prima «con golpes en los brazos» y que antes ya había hecho lo propio con sus padres para «que fueran conscientes de la situación si pasaba algo». Incluso el agresor, de nacionalidad española y defendido por Javier Osés, ya había sido detenido en 2018 por malos tratos en presencia de una patrulla.

Los hechos enjuiciados ante la Sección Sexta se remontan al 6 de julio del año pasado. La joven recordó que ambos fueron a comprar al Carrefour «a última hora» de la tarde, en torno a las 21.30 horas, si bien el procesado decidió quedarse tomando un café en un bar contiguo. «A la salida le comenté que quería volver a Zafra, pero me dijo que, si me volvía a casa, lo haría en féretro. Cuando nos montamos en el coche, le dije que lo iba a hacer quisiera él o no. Me dio un puñetazo en el labio y me empezó a sangrar», declaró ella.

Una vez que ya llegaron a casa, él le obligó a lavarse la cara para limpiarse los restos de sangre y, ya en el interior del domicilio, le amenazó con encerrarla si no le acompañaba a buscar a un amigo. Así lo hizo: cerró con llave y ella ya «no podía salir de casa».

Cuando se quedó a solas, llamó a la Policía, de modo que en «unos 20 minutos» ya se personó allí una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Los agentes recordaron ayer que tuvieron que forzar la puerta del garaje para poder auxiliarla porque no había ninguna otra forma de acceder a ella. «Se le veía sensiblemente afectada», afirmó un policía, a lo que otro añadió: «Tenía las maletas preparadas».

Por su parte, el acusado negó los hechos y alegó en su favor que la discusión que mantuvieron se derivó de haberle reprochado ir «bebida». «Tiene un problema con el alcohol», manifestó. No obstante, la víctima no tuvo ningún problema en reconocer que llegó a caer en el alcoholismo, superado ya hace año y medio. «Me sentía sola y me tiré a la bebida para refugiarme», argumentó. Aunque Pablo Mario insistió en que él nunca había amenazado a su expareja, un audio con tono muy agresivo le delató. «A la siguiente te meto un puñetazo y te dejo inconsciente. ¡Quieta ya! ¡Quieta».