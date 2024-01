La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a Jesús Rodríguez Magallón (España, 1969) a cuatro años y tres meses de cárcel por asestar un machetazo a su exmujer en el abdomen. Quien fuera su pareja desde 2013 hasta 2022 nunca llegó a asumir «con normalidad» la ruptura sentimental de tal modo que siguió comunicándose con ella por Whatsapp hasta que concertó una cita el 5 de diciembre de 2022 para que le devolviera mil euros de una deuda. Ese mismo día se armó con un machete de ocho centímetros de hoja, le pinchó en el abdomen al mismo tiempo que le increpaba –«no he venido por el dinero, sino a rajarte el cuello», le dijo– y finalmente huyó para esconderse tres días del Cuerpo Nacional de Policía.

La víctima sufrió una herida incisa en el abdomen y varias en los dedos y en las palmas de las manos como consecuencia de agarrar el arma para evitar nuevos machetazos. Entienden los magistrados, no obstante, que el ataque no es constitutivo de un delito de homicidio en grado de tentativa porque la herida «no fue profunda» y no existía «intención de matar» por parte del ahora condenado, sino «ánimo de lesionar». «De la propia declaración de la lesionada se deduce que la acción no consistió en un acometimiento de intensidad suficiente como para que alcanzara las estructuras anatómicas vasculares o digestivas de la zona corporal en que se produjo», argumenta el tribunal provincial, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín, al tildar el episodio de un delito de lesiones con la concurrencia de las agravantes de parentesco y de género.

Rodríguez Magallón se encuentra en prisión provisional desde el 10 de diciembre de 2022, una vez que los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón dieron con su paradero tras permanecer tres días oculto en la capital aragonesa. También trató de fugarse de los calabozos del Juzgado de Guardia una vez que firmó la resolución judicial que ordenaba su ingreso en prisión. Los agentes le interceptaron en el mismo complejo y también trató de resistirse con puñetazos y patadas contra dos de los funcionarios.

El ministerio fiscal y la acusación particular a cargo de Miguel Guillén solicitaban una pena de nueve años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa. El fallo también recoge una orden de alejamiento de 200 metros durante cinco años y, por un segundo delito leve de injurias, veinte días de localización permanente. También deberá abonar las costas procesales, incluidas las de la acusación. Contra la sentencia todavía cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).