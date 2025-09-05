El Certificado Energético: la nueva clave para obtener una hipoteca en España

Desde el 12 de agosto de 2025, es obligatorio presentar un Certificado de Eficiencia Energética (CEE) vigente y registrado en todas las tasaciones hipotecarias en España. Esta medida, como apunta José María Herranz Redondo, presidente de Habitale España, marca un cambio importante en la compraventa y financiación de viviendas.

¿Buscas piso o casa en Zaragoza? Viviendas de Habitale Api Herranz

¿Qué cambia?

El CEE debe tener una antigüedad máxima de tres meses para ser válido en las tasaciones. Sin el certificado actualizado, no se realizará ninguna operación. Herranz lo resume así: Ya no vale el" luego lo traigo" o “está en trámite” sin ese papel, no se mueve un euro.

Esta normativa aporta mayor seguridad jurídica a todos los implicados, eliminando las incertidumbres previas.

Más que un trámite

Para Herranz, la eficiencia energética no es solo una cuestión inmobiliaria, sino económica. “Una vivienda eficiente consume menos, contamina menos y ahorra más. ¿Quién no quiere pagar menos en la factura de la luz?”, reflexiona.

Impacto en Aragón y el resto de España

En Aragón, donde muchas viviendas son antiguas, actualizar los certificados energéticos será urgente. Herranz destaca la importancia de informar y formar a los profesionales del sector para evitar complicaciones.

"Una vivienda perfecta puede perder un comprador si el certificado está caducado", advierte.

Mirando al futuro

Esta medida pone la sostenibilidad en el centro del debate inmobiliario y obliga a todos a pensar a largo plazo. Como concluye Herranz: “El Certificado de Eficiencia Energética será la llave para acceder al mercado hipotecario… o la puerta que se cierra si se deja para mañana".

Desde Habitale Api Herranz, con sus cuatro oficinas abiertas al público en Zaragoza capital, les ofrecemos a nuestros clientes el certificado energético de manera gratuita. Con esta iniciativa, Habitale no solo busca simplificar el proceso de venta o alquiler para sus clientes, sino también reafirmar su compromiso con un servicio profesional y sin costes añadidos. El certificado energético, obligatorio en cualquier operación inmobiliaria, será asumido por la propia inmobiliaria como valor añadido para quienes confíen en su gestión.

José María Herranz Redondo, API de reconocido prestigio y experiencia, se ha consolidado como un referente de confianza en el sector inmobiliario en la ciudad. Ha trabajado con propietarios particulares, entidades bancarias y fondos de inversión, siempre con un enfoque basado en la comunicación, la lealtad y el trabajo en equipo con el cliente. Cuida cada detalle del proceso de compraventa, apoyado por un equipo especializado y una sólida formación inmobiliaria y jurídica. Su visión combina profesionalismo, respaldo legal y una estrategia de marketing potente a nivel local y nacional, siendo además Presidente de Habitale España, asociación que actualmente ostenta la secretaria de FADEI- CEOE la patronal inmobiliaria de España.

José María Herranz y su equipo de HABITALE API HERRANZ ofrecen un acompañamiento integral para garantizar ventas y alquileres seguros y exitosos en Zaragoza.

Así como el asesoramiento en todas las gestiones de la compraventa o alquiler, cambios de suministros, seguros de impago, mudanzas, reubicación de ejecutivos desplazados, etc, ... Para hacer de su transacción inmobiliaria una experiencia satisfactoria. Para más información, puedes visitarlos en www.habitale.com y en:

Oficinas Habitale Api Herranz / Tucasa.com

1.- Ronda Ibón de Plan 66, local, Miralbueno, Zaragoza. T. 976337814 email: apiherranz@habitale.com

2.- C/ Hermano Adolfo 6 Local, San José, Zaragoza. T 976245618 email: apiherranzsanjose@habitale.com

3.- Cuarta Avenida 74, local, Torrero, La Paz. Zaragoza. T 976925682 email: apiherranzlapaz@habitale.com

4.- C/ Castilla, 12. Polígono Universidad Romareda (La Bozada), Zaragoza. T 976966594 email: apiherranzuniversidad@habitale.com