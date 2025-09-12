Oportunidad única en Zaragoza: piso amplio con terraza y garaje en la mejor ubicación

En el vibrante mercado inmobiliario de Zaragoza, se presentan dos opciones residenciales que no pueden pasar desapercibidas. Cada una de estas viviendas ofrece características únicas y ventajas que potencian su habitabilidad y atractivo como inversión. A continuación, se desarrolla una descripción detallada de estas propiedades disponibles para la venta.

Piso de cuatro dormitorios en el barrio de La Romareda-Universidad por 360.000 euros

Salón de venta de ático en Romareda Universidad, Zaragoza / Tucasa.com

En el prestigioso barrio de La Romareda, se encuentra disponible para la venta un espectacular ático-dúplex exterior, que destaca no solo por sus generosas dimensiones de 136 m², sino también por su excelente estado de conservación. Esta propiedad se caracteriza por su configuración única, dividida en varias plantas que ofrecen espacios bien diferenciados para el bienestar de sus residentes.

La planta baja cuenta con un salón acogedor, una cocina independiente completamente amueblada y equipada que incluye una práctica despensa empotrada, un dormitorio y un aseo, ofreciendo un espacio funcional y moderno. En la primera planta, encontrará cuatro amplios dormitorios, dos baños completos, uno de ellos en suite, y una impresionante terraza de 30 m² que invita a disfrutar del aire libre y momentos de relajación. En la segunda planta, una estancia utilizada actualmente como trastero puede transformarse fácilmente en un despacho, añadiendo valor a la versatilidad de la vivienda.

La carpintería exterior de madera, con un impecable mantenimiento, y los elegantes suelos de gres combinados con madera en las escaleras, subrayan la calidad de los acabados. Cuenta con calefacción individual de gas y la comunidad dispone de ascensor, garaje y trastero, que aumentan el confort y la seguridad.

Situada en una ubicación envidiable, a tan solo dos minutos del centro comercial Aragonia, esta vivienda está rodeada de todos los servicios necesarios, además de zonas verdes, colegios e institutos. Las paradas de autobús cercanas facilitan el acceso a cualquier punto de la ciudad.

Piso luminoso en el casco antiguo de Zaragoza por 210.000 euros

Piso con terraza en casco antiguo, Zaragoza / Tucasa.com

Ubicado en la emblemática zona del casco antiguo de Zaragoza, sobre el Paseo de María Agustín, se encuentra este encantador piso exterior de 101 m², ideal para aquellos que buscan una vivienda luminosa y bien comunicada. Este séptimo piso, con ascensor a cota cero, garantiza un acceso sin esfuerzo, y su orientación Este-Oeste asegura luz natural durante todo el día, sumando calidez a cada rincón.

Esta propiedad se distribuye en un amplio salón que sirve como el corazón del hogar, cuatro dormitorios de los cuales dos son exteriores, una cocina que incorpora una galería y un baño con ducha. Además, cuenta con un trastero incluido y dos terrazas: una exterior en una de las habitaciones y otra en la cocina, que da a un gran patio de manzanas, ofreciendo espacios al aire libre invaluables.

Su ubicación es otro de sus atractivos, a escasos pasos de la Plaza Europa y del Portillo, rodeada de un abanico de servicios que incluyen farmacias, comercios y supermercados, lo que asegura comodidad en el día a día. Aunque el inmueble requiere algunas reformas, ofrece un potencial incomparable para transformarse en el hogar de sus sueños.

Zaragoza ofrece un abanico de posibilidades inmobiliarias adaptables a cualquier estilo de vida y necesidad. Estas viviendas, ubicadas en áreas estratégicas de la ciudad, prometen ofrecer una experiencia inigualable a sus futuros residentes. No pierda la oportunidad de visitarlas y descubrir el potencial que cada una guarda.

