Oportunidad única: piso reformado con plaza de garaje en la mejor zona del centro de Zaragoza por 295.000 euros

En el vibrante centro histórico de Zaragoza, un entorno que combina la tradición con la modernidad, se presentan dos ofertas de inmuebles con ubicación privilegiada y las características únicas de cada una. Ambas viviendas son una representación del encanto que solo la ciudad de Zaragoza puede ofrecer. A continuación, detallamos cada una de estas propiedades que prometen una experiencia de vida inigualable en esta histórica ciudad.

Descubre toda la oferta inmobiliaria de Pisos y casas en Zaragoza

Piso reformado en zona El Pilar por 295.000 euros

Salón de piso en casco histórico, Zaragoza / Tucasa.com

Presentamos una oportunidad única para adquirir un piso reformado en una de las zonas más emblemáticas de Zaragoza. Este inmueble, situado en el casco histórico, se encuentra a tan solo dos minutos a pie de la icónica Plaza del Pilar y ofrece impresionantes vistas a los pies del majestuoso río Ebro. Con una superficie útil de 115 metros cuadrados, este piso ha sido completamente renovado para brindar comodidad y elegancia en cada rincón.

La vivienda cuenta con tres dormitorios, siendo el principal una suite que incluye un amplio vestidor, además de dos baños bien distribuidos. El salón comedor y la cocina, ambos espacios luminosos y acogedores, complementan perfectamente la estructura del hogar. Los suelos de tarima y las ventanas de aluminio con doble acristalamiento climalit garantizan un ambiente cálido y confortable, mientras que el sistema de climatización por conductos asegura la temperatura ideal durante todo el año.

Uno de los aspectos más destacados de este piso es su orientación suroeste, que permite disfrutar de abundante luz natural. Adicionalmente, el edificio cuenta con ascensor y ofrece a sus residentes la comodidad de disponer de un trastero y garaje. El estado reformado del inmueble y su antigüedad de más de 30 años en un marco histórico hacen de esta una opción sublime para quienes buscan una combinación de tradición y modernidad.

Para obtener más información, visite su enlace de venta de piso en Casco Antiguo, Zaragoza o rellena el cuestionario con tus datos:

Ático luminoso en zona Plaza España, ideal para inversores por 270.000 euros

Cocina de venta de piso en zona Plaza España / Tucasa.com

Situado en la calle Jussepe Martínez, en el vibrante núcleo de Zaragoza, este ático constituye una fantástica oportunidad para inversores. Ubicado a tan solo cinco minutos de la parada del tranvía de Plaza de España, esta propiedad no solo ofrece una localización privilegiada, sino que actualmente cuenta con un contrato de alquiler en vigor, lo que asegura un retorno inmediato de la inversión.

El ático, que comprende 91 m² útiles, se beneficia de una excelente iluminación natural en todas sus estancias gracias a su posición elevada. Su distribución incluye un recibidor, un salón amplio, tres dormitorios acogedores, una cocina completamente equipada y dos baños cómodamente diseñados. Los suelos de parquet en las áreas sociales y de gres en cocina y baños ofrecen una mezcla de modernidad y funcionalidad.

Equipado con calefacción por bomba de frío/calor y un sistema de agua caliente por termo, este ático brinda todas las comodidades para una estancia confortable. La situación geográfica del inmueble permite a sus residentes disfrutar del dinamismo de la vida urbana, a tan solo unos pasos de sitios emblemáticos como la Plaza del Pilar, el Paseo de la Independencia, y rodeado de todos los servicios esenciales y una amplia oferta comercial y de ocio.

Para más detalles sobre esta propiedad, puede visitar el siguiente en enlace de venta de piso en Casco antiguo, Zaragoza o rellena el formulario siguiente:

Ambas propiedades no solo son excepcionales por sus características técnicas y ubicación, sino también por las promesas de calidad de vida y comodidad que ofrecen. Para quienes buscan una residencia en el corazón de Zaragoza, el cuidado en el diseño arquitectónico y el entorno vibrante que rodean estas viviendas las convierten en una inversión inmobiliaria inigualable.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.