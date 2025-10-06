Gran oportunidad en Zaragoza: piso reformado con balcón y mucha luz por 118.000 €

En el competitivo mercado inmobiliario de Zaragoza, destacan dos propuestas que, por su ubicación y características, ofrecen una excelente inversión ya sea para quienes buscan un primer hogar o para aquellos interesados en una rentabilidad futura. A continuación, presentamos un análisis detallado de dos inmuebles situados en las privilegiadas y demandadas zonas de Las Delicias y el Centro de Zaragoza.

Piso reformado en el barrio de Las Delicias por 118.000 euros

Cocina de venta de piso en Delicias, Zaragoza / Tucasa.com

Nos encontramos con un piso ubicado estratégicamente entre la Avenida de Navarra y la Avenida de Madrid, rodeado de todas las comodidades necesarias para el día a día, como colegios, comercios y paradas de autobús. Esta vivienda ha sido reformada para ofrecer comodidad y funcionalidad en cada uno de sus espacios. El piso dispone de dos habitaciones, poniendo en especial énfasis en la habitación principal, que presenta un generoso espacio de 10 m², además de un gran armario empotrado y un sistema de aire acondicionado, lo cual asegura confort absoluto durante todo el año.

El salón, caracterizado por su luminosidad y orientación exterior, se conecta directamente a un acogedor balcón donde disfrutar de momentos al aire libre. La cocina, con más de 8 m², se entrega totalmente equipada, lista para ser utilizada desde el primer momento sin necesidad de reformas o arreglos. Completando este práctico diseño, el piso ofrece un cuarto de baño moderno y eficiente.

A pesar de situarse en un edificio que carece de ascensor, el inmueble compensa con calefacción eléctrica para los meses más fríos y un trastero incluido en el precio. Sin duda, esta propiedad se traduce en una oportunidad tanto para nuevos compradores como para inversores.

Apartamento de tres dormitorios en el centro de Zaragoza por 210.000 euros

Piso con terraza en zona Centro, Zaragoza / Tucasa.com

Ubicado en la Calle Carmen, a escasos metros de la Avenida Goya, se ofrece un atractivo apartamento propicio para familias y estudiantes debido a su proximidad al Campus Universitario de Plaza San Francisco y a la Facultad de Económicas. Esta vivienda se distribuye en tres cómodas habitaciones, un amplio salón, una cocina equipada con una práctica galería, y un baño completo. Además, una de sus habitaciones ofrece acceso a una terraza exterior, proporcionando un espacio de esparcimiento al aire libre.

El inmueble se beneficia de una excelente comunicación gracias a la cercanía de paradas de tranvía y diversas líneas de autobús, además de estar rodeado de una surtida oferta de servicios. Incluye también un trastero y dispone de calefacción central, mientras que el agua caliente se gestiona mediante un termo eléctrico, lo que optimiza el aspecto económico y funcional.

Este apartamento, situado en la planta 3 de un edificio con ascensor, la propiedad fue identificada como una inversión ideal por su ubicación céntrica.

Estas propiedades son ofertas excepcionales para quienes se encuentran en la búsqueda de un nuevo hogar o de una inversión segura. Ambas gozan de elementos singulares que las hacen destacar en el competitivo mercado de Zaragoza, presentando una excelente relación calidad-precio.

