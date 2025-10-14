Impresionante ático de lujo en Zaragoza: con piscina, terraza y a 15 minutos del centro

El mercado inmobiliario de Zaragoza continúa mostrando una amplia variedad de opciones para quienes buscan una nueva residencia en una ciudad que combina calidad de vida, buena comunicación y un equilibrio único entre tradición y modernidad.

Dos propiedades en venta reflejan a la perfección esta dualidad: un luminoso ático con piscina y amplias terrazas en Cuarte de Huerva, ideal para quienes buscan confort y amplitud en un entorno moderno y bien urbanizado; y un acogedor piso en pleno corazón del casco histórico, pensado para quienes valoran la vida urbana, el patrimonio arquitectónico y la cercanía a los lugares más emblemáticos de la capital aragonesa.

Ático con piscina y terraza en Cuarte de Huerva, Zaragoza por 315.000 euros

Cocina y terraza de venta de ático con piscina y terraza en Cuarte de Huerva Población / Tucasa.com

Situado en el corazón de Cuarte de Huerva, este ático se alza como un refugio contemporáneo para aquellos que buscan la combinación perfecta entre confort y elegancia. Con una superficie construida de 159 metros cuadrados, de los cuales 60 metros corresponden a la superficie útil interior, este inmueble ofrece un espacio generoso que invita a disfrutar cada rincón.

Una de las características más destacadas de esta propiedad es su amplia terraza de 100 m2, bañada por la luz del sol durante todo el día. Este espacio al aire libre se presenta como un oasis de tranquilidad ideal para las noches estrelladas o las mañanas soleadas. La venta del ático incluye mobiliario moderno y funcional, junto con electrodomésticos de alta gama que aseguran una cómoda experiencia de vida.

En cuanto a su distribución, encontramos dos habitaciones equipadas con armarios empotrados, dos baños completos y una entrada acogedora que se abre a un espacioso salón lleno de luz natural. El dormitorio principal dispone de un baño integrado, ofreciendo un santuario privado dentro del hogar. La confortabilidad se garantiza con un sistema de calefacción individual a gas y aire acondicionado, asegurando una temperatura óptima en cualquier estación del año.

Las comodidades no finalizan aquí, ya que la propiedad también incluye una plaza de garaje, trastero y acceso a la piscina comunitaria del edificio, ideal para los días calurosos de verano. Asimismo, el edificio cuenta con ascensor, aportando comodidad y accesibilidad. La ubicación es excepcional, situada en el Bulevar de Cuarte, una calle animada con fácil acceso a transporte público, tiendas y lugares de esparcimiento.

Esta exclusiva oferta asegura un servicio de calidad sin intermediarios, brindando trasparencia y confianza. El ático está preparado para convertirse en el nuevo hogar de aquellos que anhelan calidad de vida, tranquilidad, y un toque de distinción en su día a día.

Descúbrelo por ti mismo visitando el enlace de Venta de ático con piscina y terraza en Cuarte de Huerva Población, Bulevar de Cuarte o rellena el formulario siguiente:

Fantástico piso luminoso en el centro histórico de Zaragoza por 219.000 euros

Venta de piso en casco antiguo de Zaragoza / Tucasa.com

En el vibrante centro histórico de Zaragoza se ubica un piso que combina la esencia del pasado con la practicidad del presente. Con 80 metros cuadrados útiles, este piso en planta baja ofrece una distribución funcional diseñada para sacar el máximo provecho de su espacio.

La vivienda se encuentra semi amueblada, permitiendo al futuro propietario adaptarla a sus necesidades y gustos personales. Desde la entrada, el salón comedor se levanta como el corazón del hogar, con grandes ventanales que inundan de luz cada esquina e invitan al aire fresco del exterior. Cuenta con tres amplias habitaciones, una cocina completamente equipada, y un baño completo con bañera, todo ello cubierto con suelos de parquet que aportan calidez al ambiente.

Adicionalmente, el piso está dotado de una puerta blindada, garantizando seguridad y privacidad. Gracias a la carpintería exterior de aluminio blanco, el aislamiento es óptimo, complementado con una calefacción de gas natural y aire acondicionado por split en el salón, proporcionando confort durante todo el año.

Este inmueble se beneficia de su proximidad a múltiples servicios y conectividad, facilitado por la cercanía a paradas de tranvía y autobuses, además de una gama de establecimientos comerciales, centros educativos y ofertas gastronómicas. Un pequeño trastero proporciona un espacio extra de almacenamiento, y el edificio cuenta con un ascensor para mayor comodidad.

Vivir aquí significa estar inmerso en la historia combinada con el acceso a comodidades modernas, haciendo de este piso una opción irresistible para aquellos que desean una vida urbana vibrante y conectada.

Más detalles y la posibilidad de realizar una visita están disponibles en el enlace de Venta de piso en Casco Antiguo, Zaragoza y en el formulario:

Estas viviendas son más que espacios habitables; representan oportunidades únicas para aquellos que desean asumir una nueva vida en un entorno que ofrece tanto valor material como emocional. Ambas propiedades prometen una experiencia vital significativa, cómoda y llena de posibilidades.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.