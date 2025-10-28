Habitale, la red inmobiliaria que impulsa la colaboración profesional en España

“No somos una franquicia, somos una asociación de ámbito nacional que trabaja bajo una misma marca”, afirma Herranz. “Nuestro modelo se basa en la colaboración, la formación y la innovación tecnológica, pilares que hoy marcan la diferencia en el mercado inmobiliario español”.

Colaborar para crecer

Según los datos recogidos por la propia red, la colaboración entre agencias no solo reduce los plazos de venta de propiedades, sino que también incrementa significativamente las operaciones compartidas. Esto se traduce en una mayor facturación global para cada una de las agencias participantes.

“Estar asociado a Habitale te proporciona ventajas tangibles y medibles”, añade Herranz. “Formar parte de una red sólida permite aumentar la visibilidad, acceder a una bolsa común de propiedades y disfrutar de herramientas tecnológicas avanzadas que facilitan la gestión diaria y la atención al cliente”.

Habitale, la inmobiliaria que responde / Habitale

Una red con historia y visión de futuro

Habitale nació como asociación nacional en el año 2000, fruto de la unión de varias asociaciones provinciales con años de experiencia. En 2013, adoptó su actual denominación y se consolidó como la asociación de colaboración entre agentes inmobiliarios más veterana del país, además de ser una de las marcas más innovadoras del panorama inmobiliario español.

Hoy, Habitale se presenta como “La inmobiliaria que responde”, una red que apuesta por la formación continua, la excelencia profesional y la participación activa en iniciativas que mejoran la seguridad y la fiabilidad del sector.

Habitale, red de inmobiliarias en Aragón / Habitale

Objetivos compartidos

Los pilares sobre los que se asienta Habitale están claros:

Crear una bolsa común de propiedades y clientes disponible para todas las agencias asociadas.

disponible para todas las agencias asociadas. Fomentar la cooperación entre los miembros de la red, multiplicando las operaciones conjuntas.

entre los miembros de la red, multiplicando las operaciones conjuntas. Proporcionar herramientas y servicios tecnológicos de última generación.

de última generación. Reducir los plazos en los procesos de compraventa.

en los procesos de compraventa. Garantizar una formación continua para mantener a los agentes a la vanguardia del sector.

para mantener a los agentes a la vanguardia del sector. Democratizar la toma de decisiones, dando voz a todos los miembros de la asociación.

Ventajas de formar parte de HABITALE / Habitale

Más allá del modelo de franquicia

A diferencia de las franquicias tradicionales, Habitale ofrece una estructura asociativa flexible, sin cuotas mensuales elevadas ni restricciones comerciales. “Queremos que cada agencia conserve su identidad, pero sumando bajo una marca común que aporta confianza y reconocimiento en todo el territorio nacional”, destaca Herranz.

Una red al servicio del profesional inmobiliario

Habitale es, en definitiva, una red de profesionales que apuesta por la colaboración como herramienta de crecimiento y por la excelencia como estándar de trabajo. Con presencia en todo el territorio español, la asociación continúa incorporando agencias que comparten una misma visión: fortalecer el sector inmobiliario desde la unión y la transparencia.

Para más información, puedes contactar por teléfono al 910 225 702, escribir a administracion@habitale.com, o visitar la página web: www.habitale.com