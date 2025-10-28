Habitale, la red inmobiliaria que impulsa la colaboración profesional en España
Don José María Herranz Redondo, presidente de Habitale España, asociación que actualmente ostenta la secretaría de FADEI-CEOE, la patronal inmobiliaria nacional, explica por qué toda agencia inmobiliaria que quiera crecer y profesionalizarse debería asociarse a esta red.
Redacción Tucasa.com
“No somos una franquicia, somos una asociación de ámbito nacional que trabaja bajo una misma marca”, afirma Herranz. “Nuestro modelo se basa en la colaboración, la formación y la innovación tecnológica, pilares que hoy marcan la diferencia en el mercado inmobiliario español”.
Colaborar para crecer
Según los datos recogidos por la propia red, la colaboración entre agencias no solo reduce los plazos de venta de propiedades, sino que también incrementa significativamente las operaciones compartidas. Esto se traduce en una mayor facturación global para cada una de las agencias participantes.
“Estar asociado a Habitale te proporciona ventajas tangibles y medibles”, añade Herranz. “Formar parte de una red sólida permite aumentar la visibilidad, acceder a una bolsa común de propiedades y disfrutar de herramientas tecnológicas avanzadas que facilitan la gestión diaria y la atención al cliente”.
Una red con historia y visión de futuro
Habitale nació como asociación nacional en el año 2000, fruto de la unión de varias asociaciones provinciales con años de experiencia. En 2013, adoptó su actual denominación y se consolidó como la asociación de colaboración entre agentes inmobiliarios más veterana del país, además de ser una de las marcas más innovadoras del panorama inmobiliario español.
Hoy, Habitale se presenta como “La inmobiliaria que responde”, una red que apuesta por la formación continua, la excelencia profesional y la participación activa en iniciativas que mejoran la seguridad y la fiabilidad del sector.
Objetivos compartidos
Los pilares sobre los que se asienta Habitale están claros:
- Crear una bolsa común de propiedades y clientes disponible para todas las agencias asociadas.
- Fomentar la cooperación entre los miembros de la red, multiplicando las operaciones conjuntas.
- Proporcionar herramientas y servicios tecnológicos de última generación.
- Reducir los plazos en los procesos de compraventa.
- Garantizar una formación continua para mantener a los agentes a la vanguardia del sector.
- Democratizar la toma de decisiones, dando voz a todos los miembros de la asociación.
Más allá del modelo de franquicia
A diferencia de las franquicias tradicionales, Habitale ofrece una estructura asociativa flexible, sin cuotas mensuales elevadas ni restricciones comerciales. “Queremos que cada agencia conserve su identidad, pero sumando bajo una marca común que aporta confianza y reconocimiento en todo el territorio nacional”, destaca Herranz.
Una red al servicio del profesional inmobiliario
Habitale es, en definitiva, una red de profesionales que apuesta por la colaboración como herramienta de crecimiento y por la excelencia como estándar de trabajo. Con presencia en todo el territorio español, la asociación continúa incorporando agencias que comparten una misma visión: fortalecer el sector inmobiliario desde la unión y la transparencia.
Para más información, puedes contactar por teléfono al 910 225 702, escribir a administracion@habitale.com, o visitar la página web: www.habitale.com
- Muere un jugador cadete del Real Zaragoza a los 15 años
- La avenida de Zaragoza que se prolongará por los 'ojos' de un viaducto y estará rodeada de nuevas viviendas
- Muere a los 41 años la camionera e influencer Oti Cabadas, conocida como 'CocoTruckerGirl'
- Cancelan una obra en Zaragoza porque 'la venta anticipada no cubre los requerimientos del montaje
- El Parque de Atracciones de Zaragoza tendrá su propio 'Dragon Khan': la nueva montaña rusa será el principal reclamo y la inversión inicial llega a los 17 millones
- La mano de entrenador de Rubén Sellés y los agujeros negros de la planificación de Txema Indias
- El honorable apellido aragonés que se ha convertido en uno de los nombres de niño de moda
- Consternación en todo el país por la muerte del cadete del Real Zaragoza Jorge Casado: 'No nos puedes hacer esto