Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Habitale, la red inmobiliaria que impulsa la colaboración profesional en España

Don José María Herranz Redondo, presidente de Habitale España, asociación que actualmente ostenta la secretaría de FADEI-CEOE, la patronal inmobiliaria nacional, explica por qué toda agencia inmobiliaria que quiera crecer y profesionalizarse debería asociarse a esta red.

HABITALE es Red de profesionales

HABITALE es Red de profesionales / Habitale

Redacción Tucasa.com

No somos una franquicia, somos una asociación de ámbito nacional que trabaja bajo una misma marca”, afirma Herranz. “Nuestro modelo se basa en la colaboración, la formación y la innovación tecnológica, pilares que hoy marcan la diferencia en el mercado inmobiliario español”.

Colaborar para crecer

Según los datos recogidos por la propia red, la colaboración entre agencias no solo reduce los plazos de venta de propiedades, sino que también incrementa significativamente las operaciones compartidas. Esto se traduce en una mayor facturación global para cada una de las agencias participantes.

Estar asociado a Habitale te proporciona ventajas tangibles y medibles”, añade Herranz. “Formar parte de una red sólida permite aumentar la visibilidad, acceder a una bolsa común de propiedades y disfrutar de herramientas tecnológicas avanzadas que facilitan la gestión diaria y la atención al cliente”.

Habitale, la inmobiliaria que responde

Habitale, la inmobiliaria que responde / Habitale

Una red con historia y visión de futuro

Habitale nació como asociación nacional en el año 2000, fruto de la unión de varias asociaciones provinciales con años de experiencia. En 2013, adoptó su actual denominación y se consolidó como la asociación de colaboración entre agentes inmobiliarios más veterana del país, además de ser una de las marcas más innovadoras del panorama inmobiliario español.

Hoy, Habitale se presenta como “La inmobiliaria que responde”, una red que apuesta por la formación continua, la excelencia profesional y la participación activa en iniciativas que mejoran la seguridad y la fiabilidad del sector.

Habitale, red de inmobiliarias en Aragón

Habitale, red de inmobiliarias en Aragón / Habitale

Objetivos compartidos

Los pilares sobre los que se asienta Habitale están claros:

  • Crear una bolsa común de propiedades y clientes disponible para todas las agencias asociadas.
  • Fomentar la cooperación entre los miembros de la red, multiplicando las operaciones conjuntas.
  • Proporcionar herramientas y servicios tecnológicos de última generación.
  • Reducir los plazos en los procesos de compraventa.
  • Garantizar una formación continua para mantener a los agentes a la vanguardia del sector.
  • Democratizar la toma de decisiones, dando voz a todos los miembros de la asociación.
Ventajas de formar parte de HABITALE

Ventajas de formar parte de HABITALE / Habitale

Más allá del modelo de franquicia

A diferencia de las franquicias tradicionales, Habitale ofrece una estructura asociativa flexible, sin cuotas mensuales elevadas ni restricciones comerciales. “Queremos que cada agencia conserve su identidad, pero sumando bajo una marca común que aporta confianza y reconocimiento en todo el territorio nacional”, destaca Herranz.

Una red al servicio del profesional inmobiliario

Habitale es, en definitiva, una red de profesionales que apuesta por la colaboración como herramienta de crecimiento y por la excelencia como estándar de trabajo. Con presencia en todo el territorio español, la asociación continúa incorporando agencias que comparten una misma visión: fortalecer el sector inmobiliario desde la unión y la transparencia.

Para más información, puedes contactar por teléfono al 910 225 702, escribir a administracion@habitale.com, o visitar la página web: www.habitale.com

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere un jugador cadete del Real Zaragoza a los 15 años
  2. La avenida de Zaragoza que se prolongará por los 'ojos' de un viaducto y estará rodeada de nuevas viviendas
  3. Muere a los 41 años la camionera e influencer Oti Cabadas, conocida como 'CocoTruckerGirl'
  4. Cancelan una obra en Zaragoza porque 'la venta anticipada no cubre los requerimientos del montaje
  5. El Parque de Atracciones de Zaragoza tendrá su propio 'Dragon Khan': la nueva montaña rusa será el principal reclamo y la inversión inicial llega a los 17 millones
  6. La mano de entrenador de Rubén Sellés y los agujeros negros de la planificación de Txema Indias
  7. El honorable apellido aragonés que se ha convertido en uno de los nombres de niño de moda
  8. Consternación en todo el país por la muerte del cadete del Real Zaragoza Jorge Casado: 'No nos puedes hacer esto

Amazon derrumba sus precios este 28 de octubre: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %

Amazon derrumba sus precios este 28 de octubre: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %

Detenido un conductor kamikaze tras recorrer borracho 52 kilómetros en sentido contrario en la AP-68

Detenido un conductor kamikaze tras recorrer borracho 52 kilómetros en sentido contrario en la AP-68

Los vecinos de La Almozara alertan de la presencia de tierras contaminadas en el barrio: "Es un riesgo para nuestra salud"

Los vecinos de La Almozara alertan de la presencia de tierras contaminadas en el barrio: "Es un riesgo para nuestra salud"

La idiotez artificial llega al Teatro del Mercado para derrocar a la IA

La idiotez artificial llega al Teatro del Mercado para derrocar a la IA

El príncipe Andrés recibió a Epstein en Windsor tras orden de arresto contra pederasta

El príncipe Andrés recibió a Epstein en Windsor tras orden de arresto contra pederasta

Habitale, la red inmobiliaria que impulsa la colaboración profesional en España

Habitale, la red inmobiliaria que impulsa la colaboración profesional en España

El Festival Juega e Imagina convierte a Zaragoza en un gran patio de recreo

El Festival Juega e Imagina convierte a Zaragoza en un gran patio de recreo
Tracking Pixel Contents