Se vende casa adosada en Zaragoza: 240 m² de espacio y confort con jardín y garaje

El mercado inmobiliario zaragozano ofrece esta semana dos opciones muy atractivas para diferentes perfiles de compradores: una casa adosada en Garrapinillos-Monzalbarba pensada para familias que buscan espacio y confort, y un amplio piso en la zona universitaria de Delicias, ideal para quienes valoran la cercanía a servicios y transporte.

Casa adosada en Garrapinillos-Monzalbarba: espacio y comodidad familiar por 320.000 euros

Casa de Casetas Garrapinillos Monzalbarba, Zaragoza / Tucasa.com

En Garrapinillos se encuentra una casa adosada de 240 m² construidos, con tres dormitorios y tres baños, en una distribución de tres plantas que combina funcionalidad y estilo moderno.

Planta sótano: Bodega de 20 m² con chimenea, perfecta para reuniones familiares o cenas con amigos; amplio garaje con capacidad para dos coches y motos, zona de lavandería y taller. La puerta automática facilita la entrada y salida sin complicaciones.

Bodega de 20 m² con chimenea, perfecta para reuniones familiares o cenas con amigos; amplio garaje con capacidad para dos coches y motos, zona de lavandería y taller. La puerta automática facilita la entrada y salida sin complicaciones. Planta calle: Luminoso salón de 28 m² que conecta con un porche cerrado de 20 m² , ideal para desayunos al aire libre o disfrutar en cualquier estación del año. El jardín de casi 40 m² es perfecto para juegos infantiles, mascotas o para crear un espacio de relax y jardinería. Cocina completamente equipada y baño de cortesía con plato de ducha completan esta planta.

Primera planta: Habitación principal de 14 m² con vestidor y baño en suite, dos dormitorios amplios con armarios empotrados y un segundo baño con plato de ducha. Dispone de un despacho abierto ideal para teletrabajo, estudio o zona de ocio, y una buhardilla que se puede convertir en gimnasio, sala de juegos o espacio de almacenamiento adicional.

La casa cuenta con calefacción por gasoil, bomba de frío/calor, doble orientación Este-Oeste que garantiza luz natural todo el día, y acabados modernos que aportan confort y estilo. Además, la zona es tranquila, pero cercana a comercios, colegios y parques, lo que la convierte en una opción ideal para familias que buscan calidad de vida sin renunciar a la comodidad.

Piso en Delicias: ubicación céntrica y funcionalidad por 199.900 euros

Cocina de piso en Delicias, Zaragoza / Tucasa.com

En la calle San Antonio Abad, Delicias, se ofrece un piso exterior de 118 m² útiles, con seis dormitorios y dos baños, completamente reformado y con financiación disponible al 100%.

La vivienda se distribuye de forma que cada dormitorio ofrece comodidad y privacidad , mientras que los espacios comunes permiten reuniones familiares y actividades compartidas.

Dos baños completos equipados con todas las comodidades modernas facilitan la vida diaria de familias numerosas o grupos de estudiantes.

Cocina independiente y salón con buena luminosidad garantizan confort y funcionalidad en el día a día.

La calefacción central asegura un ambiente cálido durante todo el invierno, mientras que la ubicación céntrica en la zona universitaria permite acceso a transporte público, servicios, comercios y restauración sin necesidad de vehículo.

A pesar de no contar con ascensor, el piso destaca por su excelente estado de conservación, diseño funcional y ubicación estratégica, convirtiéndose en una oportunidad ideal para quienes buscan invertir o residir en un barrio con todo al alcance de la mano.

Desde la amplitud y comodidad de la casa adosada en Garrapinillos hasta la ubicación estratégica y funcionalidad del piso en Delicias, Zaragoza ofrece alternativas que se adaptan a distintos estilos de vida. Ya sea para quienes buscan espacios exteriores y tranquilidad, o para quienes priorizan proximidad a servicios y vida urbana, estas dos propiedades representan oportunidades atractivas para comprar en la ciudad en el mercado actual.