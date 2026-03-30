Cronoshare: San José y Torrero encabezan el sector de las reformas en Zaragoza
Un análisis de solicitudes de profesionales del hogar revela los barrios donde más se reforma y dónde predominan las averías domésticas
Redacción iberempleos.es
Los barrios de San José, Torrero y La Paz concentran actualmente la mayor actividad de reformas de vivienda en Zaragoza. Así lo refleja un análisis realizado por la plataforma Cronoshare tomando como referencia las solicitudes realizadas por los vecinos de la ciudad para comparar presupuestos y contratar servicios de mantenimiento del hogar y reformas en su zona.
El estudio detecta un patrón claro: la demanda de profesionales se concentra en determinados barrios y muestra una división entre zonas donde predominan las reformas de vivienda y otras donde se solicitan principalmente servicios técnicos por averías domésticas.
Por ejemplo, el Actur aparece como uno de los principales focos de incidencias domésticas, liderando las solicitudes de fontanería y electricidad.
San José y Torrero, epicentro de las reformas
Los barrios de San José, Torrero y La Paz encabezan claramente la demanda de reformas de viviendas en Zaragoza, con el mayor volumen de solicitudes registradas en la ciudad.
Además, estas zonas aparecen también entre las primeras posiciones en servicios de carpintería y electricidad, lo que apunta a que muchas de las intervenciones no se limitan a pequeñas reformas, sino a procesos más amplios de renovación interior.
Tras estos barrios destacan otras zonas de la ciudad con una actividad destacada en reformas:
- San Pablo (Casco Histórico)
- El Picarral
- Arrabal
- Las Fuentes
- Montemolín
- La Magdalena
Según el análisis, la presencia de reformas suele estar asociada a la modernización del parque residencial y a la actualización de viviendas antiguas.
Carlos Alcarria, cofundador de Cronoshare, afirma que “la reforma suele ser un indicador de dinamismo inmobiliario; donde se reforman más pisos suele haber más inversión doméstica y renovación residencial”.
El Actur lidera las incidencias domésticas
En el ámbito del mantenimiento técnico, el Actur se sitúa como el principal foco de solicitudes tanto de fontaneros como de electricistas.
Detrás aparecen otros barrios con una elevada demanda de servicios técnicos, como:
- San Pablo
- Valdefierro
- Delicias
- Parque Roma
- Ciudad Jardín
Este patrón suele repetirse en zonas con alta densidad residencial y comunidades de vecinos numerosas, donde el uso cotidiano genera un mayor volumen de incidencias domésticas.
La contratación de fontaneros y electricistas refleja muchas veces el envejecimiento del parque residencial: fugas, instalaciones antiguas o problemas comunitarios. Según Carlos, “a lo largo del año pasado Cronoshare recibió aproximadamente 1000 solicitudes de fontaneros, carpinteros y electricistas para resolver incidencias del hogar, principalmente”.
Los barrios con más actividad de profesionales del hogar
Sumando solicitudes de fontanería, electricidad, carpintería y reformas, los barrios con mayor actividad de profesionales del hogar en Zaragoza son:
- San José
- Torrero
- La Paz
- Actur
- San Pablo
- Las Fuentes
- Montemolín
- Delicias
- Parque Roma
- Ciudad Jardín
- Oliver y Miralbueno
- El Picarral
- Arrabal
- La Magdalena
- Valdefierro
- Casablanca
- Montecanal
- Rosales del Canal
Estas zonas concentran una parte importante de la demanda de profesionales del hogar en la ciudad.
Carpintería: San José y Oliver destacan
En carpintería, los barrios de San José, Torrero y La Paz vuelven a situarse en cabeza de la demanda.
Les siguen Oliver y Miralbueno, además de Delicias, Parque Roma y Ciudad Jardín, zonas donde este tipo de servicios suele estar vinculado a reformas interiores o renovaciones estéticas, como el cambio de puertas, armarios empotrados, suelos laminados o cocinas.
Fontanería: Actur y San Pablo a la cabeza
Con respecto a servicios relacionados con la fontanería, Actur y San Pablo son los barrios que lideran las peticiones, seguido de Valdefierro o los barrios pertenencientes al distrito Delicias.
- Actur
- San Pablo
- Valdefierro
- Delicias
- Parque Roma
- Ciudad Jardín
- Universidad-San Francisco
Electricidad: Actur y San José, de nuevo los mayores solicitantes
Lo mismo ocurre para servicios de electricidad: Actur y San José resultan ser los barrios que más solicitan electricistas, aunque los barrios Torrero, La Paz y Oliver no se quedan atrás a la hora de solicitar reparaciones o renovación de instalaciones eléctricas.
- Actur
- San José
- Torrero
- La Paz
- Oliver
- Miralbueno
- Las Fuentes
- Montemolín
- El Picarral
- Arrabal
Dos realidades urbanas: reformar o reparar
El mapa de solicitudes dibuja dos dinámicas residenciales distintas en Zaragoza; una Zaragoza que reforma para actualizar y revalorizar sus viviendas, y otra que repara por necesidad ante incidencias domésticas recurrentes.
Por un lado, barrios como San José, Torrero, Las Fuentes, San Pablo o Arrabal destacan por su actividad en reformas de vivienda, un fenómeno vinculado a la renovación de edificios antiguos y a la actualización de pisos.
Por otro, zonas como Actur, Delicias o Valdefierro concentran una mayor demanda de servicios técnicos, relacionados con el mantenimiento y el desgaste del parque inmobiliario.
El estudio se basa en solicitudes realizadas por usuarios de Zaragoza que buscan comparar presupuestos y contratar profesionales para mantenimientos o reformas en su zona a través de la plataforma Cronoshare.
Para obtener el análisis se han estudiado peticiones de fontanería, electricidad, carpintería y reformas de viviendas, agregando los datos por código postal para identificar patrones territoriales dentro de la ciudad.
- El barrio de Zaragoza que ha despertado el apetito inversor y se erige como el 'nuevo centro' de la ciudad: 'Tiene una ubicación privilegiada
- El restaurante de Zaragoza con el mejor servicio de sala de la ciudad: cocina tradicional mediterránea con un trato excelente
- El Real Zaragoza se carga al líder Racing y se mete en la pelea por la salvación (2-0)
- San José, lo que pudo ser y lo que será el histórico barrio de Zaragoza: del traslado de La Romareda al 'boom' inmobiliario
- Un trabajador del CDM Alberto Maestro de Zaragoza: 'Llevo más de 20 años y nunca había vivido algo igual
- La crónica del Tenerife-Casademont Zaragoza: vergüenza ajena (99-76)
- Muere José Carlos Lacasa, empresario aragonés vinculado al histórico grupo chocolatero, la MAZ y el Real Zaragoza
- La cerámica de Teruel que conquista las fachadas de Europa y dará una segunda piel al edificio incendiado de Valencia