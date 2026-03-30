Cronoshare: San José y Torrero encabezan el sector de las reformas en Zaragoza

Los barrios de San José, Torrero y La Paz concentran actualmente la mayor actividad de reformas de vivienda en Zaragoza. Así lo refleja un análisis realizado por la plataforma Cronoshare tomando como referencia las solicitudes realizadas por los vecinos de la ciudad para comparar presupuestos y contratar servicios de mantenimiento del hogar y reformas en su zona.

El estudio detecta un patrón claro: la demanda de profesionales se concentra en determinados barrios y muestra una división entre zonas donde predominan las reformas de vivienda y otras donde se solicitan principalmente servicios técnicos por averías domésticas.

Por ejemplo, el Actur aparece como uno de los principales focos de incidencias domésticas, liderando las solicitudes de fontanería y electricidad.

San José y Torrero, epicentro de las reformas

Los barrios de San José, Torrero y La Paz encabezan claramente la demanda de reformas de viviendas en Zaragoza, con el mayor volumen de solicitudes registradas en la ciudad.

Además, estas zonas aparecen también entre las primeras posiciones en servicios de carpintería y electricidad, lo que apunta a que muchas de las intervenciones no se limitan a pequeñas reformas, sino a procesos más amplios de renovación interior.

Tras estos barrios destacan otras zonas de la ciudad con una actividad destacada en reformas:

San Pablo (Casco Histórico)

El Picarral

Arrabal

Las Fuentes

Montemolín

La Magdalena

Según el análisis, la presencia de reformas suele estar asociada a la modernización del parque residencial y a la actualización de viviendas antiguas.

Carlos Alcarria, cofundador de Cronoshare, afirma que “la reforma suele ser un indicador de dinamismo inmobiliario; donde se reforman más pisos suele haber más inversión doméstica y renovación residencial”.

El Actur lidera las incidencias domésticas

En el ámbito del mantenimiento técnico, el Actur se sitúa como el principal foco de solicitudes tanto de fontaneros como de electricistas.

Detrás aparecen otros barrios con una elevada demanda de servicios técnicos, como:

San Pablo

Valdefierro

Delicias

Parque Roma

Ciudad Jardín

Este patrón suele repetirse en zonas con alta densidad residencial y comunidades de vecinos numerosas, donde el uso cotidiano genera un mayor volumen de incidencias domésticas.

La contratación de fontaneros y electricistas refleja muchas veces el envejecimiento del parque residencial: fugas, instalaciones antiguas o problemas comunitarios. Según Carlos, “a lo largo del año pasado Cronoshare recibió aproximadamente 1000 solicitudes de fontaneros, carpinteros y electricistas para resolver incidencias del hogar, principalmente”.

Los barrios con más actividad de profesionales del hogar

Sumando solicitudes de fontanería, electricidad, carpintería y reformas, los barrios con mayor actividad de profesionales del hogar en Zaragoza son:

San José

Torrero

La Paz

Actur

San Pablo

Las Fuentes

Montemolín

Delicias

Parque Roma

Ciudad Jardín

Oliver y Miralbueno

El Picarral

Arrabal

La Magdalena

Valdefierro

Casablanca

Montecanal

Rosales del Canal

Estas zonas concentran una parte importante de la demanda de profesionales del hogar en la ciudad.

Carpintería: San José y Oliver destacan

En carpintería, los barrios de San José, Torrero y La Paz vuelven a situarse en cabeza de la demanda.

Les siguen Oliver y Miralbueno, además de Delicias, Parque Roma y Ciudad Jardín, zonas donde este tipo de servicios suele estar vinculado a reformas interiores o renovaciones estéticas, como el cambio de puertas, armarios empotrados, suelos laminados o cocinas.

Fontanería: Actur y San Pablo a la cabeza

Con respecto a servicios relacionados con la fontanería, Actur y San Pablo son los barrios que lideran las peticiones, seguido de Valdefierro o los barrios pertenencientes al distrito Delicias.

Actur

San Pablo

Valdefierro

Delicias

Parque Roma

Ciudad Jardín

Universidad-San Francisco

Electricidad: Actur y San José, de nuevo los mayores solicitantes

Lo mismo ocurre para servicios de electricidad: Actur y San José resultan ser los barrios que más solicitan electricistas, aunque los barrios Torrero, La Paz y Oliver no se quedan atrás a la hora de solicitar reparaciones o renovación de instalaciones eléctricas.

Actur

San José

Torrero

La Paz

Oliver

Miralbueno

Las Fuentes

Montemolín

El Picarral

Arrabal

Dos realidades urbanas: reformar o reparar

El mapa de solicitudes dibuja dos dinámicas residenciales distintas en Zaragoza; una Zaragoza que reforma para actualizar y revalorizar sus viviendas, y otra que repara por necesidad ante incidencias domésticas recurrentes.

Por un lado, barrios como San José, Torrero, Las Fuentes, San Pablo o Arrabal destacan por su actividad en reformas de vivienda, un fenómeno vinculado a la renovación de edificios antiguos y a la actualización de pisos.

Por otro, zonas como Actur, Delicias o Valdefierro concentran una mayor demanda de servicios técnicos, relacionados con el mantenimiento y el desgaste del parque inmobiliario.

El estudio se basa en solicitudes realizadas por usuarios de Zaragoza que buscan comparar presupuestos y contratar profesionales para mantenimientos o reformas en su zona a través de la plataforma Cronoshare.

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Para obtener el análisis se han estudiado peticiones de fontanería, electricidad, carpintería y reformas de viviendas, agregando los datos por código postal para identificar patrones territoriales dentro de la ciudad.