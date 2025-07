El mercado inmobiliario de la vivienda en Zaragoza se encuentra en un momento de gran actividad de obra nueva, principalmente en zonas como Miralbueno, Avenida de Cataluña, Valdefierro y el Corredor Verde. También se encuentran en un momento de gran ocupación en cuanto a operaciones de segunda mano en el resto de la ciudad y alrededores. La alta demanda y el interés de los inversores como Amazon o Microsoft para instalar centros de datos y plataformas logísticas —con el número de trabajadores desplazados que ello implica—, ha convertido a Zaragoza en una tendencia inmobiliaria y ha hecho que la ciudad incremente considerablemente su población. La alta demanda y una oferta limitada de viviendas han conseguido que cada operación de compraventa sea un desafío, pero también una gran oportunidad.

La prestigiosa agencia Habitale API Herranz cuenta con una extensa experiencia en el sector inmobiliario, mostrándonos una visión objetiva y actualizada del sector, y compartiendo los consejos clave para quienes están pensando en comprar o vender en un ambiente tan competitivo como el actual.

José María Herranz Redondo, API de reconocido prestigio y experiencia, se ha perfilado como un referente de confianza en el sector inmobiliario en Zaragoza. Ha trabajado con numerosos fondos de inversión, entidades bancarias y propietarios particulares, enfocando su labor en todo momento con un enfoque basado en la comunicación, la lealtad y el trabajo en equipo con sus clientes. Cuida al detalle el proceso de compraventa, con la ayuda de un equipo experto y especializado en formación inmobiliaria y jurídica. De esta forma, su visión combina profesionalidad, un fuerte bagaje legal y una potente estrategia de marketing a nivel local y nacional, siendo además Presidente de Habitale España.

José María, en primer lugar, ¿cuál es su perspectiva sobre la actualidad del sector inmobiliario en Zaragoza?

Considero que se habla mucho sobre el mercado inmobiliario, pero que, con frecuencia, se pierde la perspectiva real y útil para los propietarios de los inmuebles. En Zaragoza hay un mercado que no funciona correctamente porque muchos intentan vender sin experiencia profesional previa, ya sean intermediarios o particulares. Esta situación tiene un efecto nocivo tanto en los inmuebles como en los verdaderos profesionales que actúan como intermediarios de forma responsable entre oferta y demanda. Vender una propiedad no es tan sencillo como parece y requiere tener un conocimiento muy considerable del sector inmobiliario.

¿Un propietario puede vender un inmueble como lo hace una inmobiliaria especializada en el sector?

No. Los anuncios particulares no tienen tanta visibilidad en los portales inmobiliarios, que dan prioridad a las agencias que pagan por su posicionamiento web. Esta situación puede traducirse en que hasta el 80 % de los compradores potenciales no vean la propiedad. También hay que considerar que trabajar con varias agencias a la vez puede llevar a confusiones y a una mala gestión, lo cual impacta negativamente en la percepción del inmueble en cuestión. En Zaragoza, donde muchos compradores son inmigrantes o trabajadores desplazados de otras zonas de la región y del resto de España, el apoyo profesional y la seguridad jurídica que ofrece una inmobiliaria son cruciales para generar confianza y cerrar la venta.

¿Cuáles son las propiedades más demandadas actualmente en su zona?

Muchos de nuestros actuales clientes suelen ser personas jóvenes que buscan pisos de dos o tres dormitorios y grandes terrazas en el barrio de Miralbueno, donde somos la inmobiliaria de referencia desde 2007, en urbanizaciones con piscina y zonas comunes y en barrios ya consolidados con todos los servicios a pie de calle, como puede ser el Polígono Universidad Romareda. El resto de clientes buscan viviendas de todo tipo con otras características y precios en las demás áreas de Zaragoza.

También estamos observando un interés creciente en la zona de Valdefierro y el Corredor Verde, que se va consolidando cada vez más como un barrio con futuro para la gente joven.

Por otro lado, los clientes con más poder adquisitivo o las familias numerosas suelen estar interesados por pisos en el Centro o en el Polígono Universidad Romareda, Casablanca y Vía Hispanidad, así como chalets y villas en urbanizaciones privadas de Miralbueno, Montecanal. También tienen interés por urbanizaciones del extrarradio, como son Lomas del Gallego, el Zorongo o Torres de San Lamberto, que ofrecen un alto nivel de seguridad, lo cual es prioritario para estos compradores.

¿Cuál es la clave para vender una propiedad de manera rápida y exitosa?

El precio correcto es clave. No importa lo grande o lo bonita que sea la propiedad. Si no se valora adecuadamente, pueden pasar años o meses sin que se venda y "quemar" el inmueble en el mercado. Son muchos los propietarios que inflan los precios teniendo en mente cubrir sus necesidades personales, pero esto es un problema que hace que la venta se retrase y genere frustración en el proceso. Es importante saber que un precio asequible bien posicionado en la web incrementa su visibilidad y oportunidades de compraventa.

¿Qué pasos sigue su equipo a la hora de promocionar un inmueble?

Publicar el anuncio es solo una pequeña parte. Antes de ello hay que recoger información, hacer fotos y vídeos de calidad, utilizar técnicas de Home Staging en caso de que sea necesario y crear tours virtuales para compradores que no pueden inicialmente ir en persona a visitar la propiedad. Cada inmueble necesita una estrategia de marketing personalizada con una publicidad dirigida al perfil del comprador. El contacto humano sigue siendo esencial y el dominio de idiomas para clientes extranjeros es muy importante, siempre sin olvidar a nuestros clientes locales.

Con relación a los honorarios, ¿una inmobiliaria tiene costos altos?

Depende de la perspectiva de cada uno. Puede parecer caro para quien piensa que únicamente enseñamos casas. Sin embargo, hay mucho trabajo detrás, desde marketing y preparación a gestión legal y experiencia que aporta valor y evita errores graves. En Zaragoza, igual que en el resto de España, un asesoramiento profesional, sensato y realista es crucial para no perder oportunidades de compraventa en un panorama en el que hay tantísima competencia desleal.

Por último, ¿qué recomienda a los propietarios que quieren vender su inmueble?

Yo les deseo sentido común, calma y conocimiento. Les recomiendo no entregar el inmueble a todas las agencias que se interesen porque así solamente consiguen perjudicar la imagen de la propiedad. Considero que es preferible confiar en profesionales serios y con experiencia que inviertan en su inmueble y hagan una valoración adecuada desde el primer minuto. Lo barato sale caro y vender sin asesoramiento normalmente acaba en frustración, malas noticias y pérdidas. El precio siempre lo debe dictar el mercado en vez de la urgencia de los vendedores.

¿Por qué José María Herranz y su equipo de Habitale API Herranz son el mejor asesoramiento para comprar o vender tu casa?

José María Herranz y su equipo de Habitale API Herranz ofrecen un acompañamiento íntegro que garantiza ventas y alquileres con seguridad y éxito en Zaragoza. Asesoran en todo momento en las gestiones de la compraventa o alquiler, mudanzas, cambios de suministros, reubicación de ejecutivos desplazados y seguros de impago (entre otros muchos factores) para que la transacción inmobiliaria sea una experiencia totalmente eficaz y satisfactoria.

