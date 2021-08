El ciclista australiano Michael Storer (DSM) ha ganado este martes la décima etapa de La Vuelta 2021, disputada entre Roquetas de Mar y Rincón de la Victoria sobre 189 kilómetros, en un doblete fraguado en las fugas, mientras que en la lucha por la general Roglic mostró carácter pese a ceder el maillot rojo de líder al escapado Odd Christian Eiking (Intermarché).

La etapa fue para Storer, quien a sus 24 años sigue mejorando en cada Vuelta en la que participa y, en la presente edición, ya ha ganado en Balcón de Alicante y Rincón de la Victoria. Esta vez, atacando en el único puerto de la jornada, el Puerto de Almáchar, con descenso directo a la victoria. El nuevo líder será Eiking, el mejor posicionado en una fuga de 31 ciclistas, tardía en formación pero letal en finalización.

[Consulta las etapas de la Vuelta 2021]

El pelotón dejó a la fuga irse un cuarto de hora, pero en esa dura y solitaria subida a Almáchar atacó, por sorpresa, Primoz Roglic. No por defender 'La Roja', no, sino para descartar a rivales como Egan Bernal o Adam Yates (INEOS Grenadiers), que no aguantaron. Sí lo hicieron los Movistar Team Enric Mas y Miguel Ángel López, que le neutralizaron en el descenso tras una caída leve del esloveno, de nuevo protagonista por su estrategia agresiva.