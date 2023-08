Con 22 equipos preparándose para disputar La Vuelta a España 2023, no faltan candidatos para llevarse a casa el trofeo de ganador de la clasificación general. Algunos de los mejores ciclistas del panorama internacional correrán la prueba española, que corría el riesgo de quedar deslucida con las previsibles ausencias de varios de los dominadores de las grandes vueltas, pero finalmente no hay motivo para la preocupación. Si bien no estarán el segundo ni el tercero del Tour 2023, Tadej Pogačar y Adam Yates, ambos del UAE Team Emirates, sí que acudirán los tres ocupantes del podio en el Giro de este año (Primož Roglič, Geraint Thomas y João Almeida). Y eso por no hablar del flamante bicampeón de la ronda francesa, el danés Jonas Vingegaard, que hizo público que participaría en La Vuelta en cuanto se bajó de la bicicleta en Francia.

Y, entre tantos ciclistas de la élite mundial, cuatro españoles se destacan en el pelotón. Unos más abiertamente y otros algo más tapados, en ellos se concentran buena parte de las opciones de que un corredor nacional se alce con el triunfo cuando termine la prueba el 17 de septiembre. Estas son las cuatro grandes esperanzas españolas: Juan Ayuso Ayuso no solo es uno de los mejores proyectos de factura nacional a sus 20 añitos, sino que ya es uno de los mejores ciclistas del pelotón por derecho propio. El catalán del UAE Team Emirates fue tercero el año pasado y en este 2023 ya ha sido subcampeón del Campeonato de España en Ruta, por lo que sus opciones en La Vuelta son más que buenas. Enric Mas El mallorquín del Movistar Team tiene ya un recorrido memorable en La Vuelta. Para su desgracia, nunca ha sido capaz de subirse al puesto más alto del cajón, pese a ocupar la segunda posición en 2018, 2021 y 2022. Eso sí, está claro que Mas, que se llevó el premio al Mejor Joven en la carrera española en 2018 y 2020, tiene argumentos de sobra para ser considerado uno de los favoritos en esta Vuelta 2023. Carlos Rodríguez Otro de los productos de la inagotable cantera ciclista española, Carlos Rodríguez tiene 22 años y pólvora en las piernas. El granadino del INEOS Grenadiers viene de ser quinto en el Tour (en el que, además, se llevó una etapa) y de un séptimo puesto en la edición de 2022 de La Vuelta, por lo que nadie puede descartarlo de cara a una victoria final en Madrid el 17 de septiembre. Mikel Landa El veterano ciclista del Team Bahrain Victorious ha tenido actuaciones destacadas en el Giro (tercero en 2015 y 2022) y en el Tour (séptimo en 2018, sexto en 2019 y cuarto en 2017 y 2020), pero nunca ha sido capaz de despuntar en la ronda española, en la que su mejor posición fue el 15º puesto que obtuvo el año pasado. ¿Será 2023 la edición de La Vuelta en la que el vasco de 33 años coja las riendas de la competición?