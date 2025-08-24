Ciclismo
Etapa 2 de la Vuelta a España 2025, en directo
El pelotón afronta el Limone Piemonte, el primer final en alto para probar a los favoritos
Redacción
Madrid
En Limone Piemonte la 80ª Vuelta a España vivirá este domingo su primer final en alto, en la que será la primera prueba para los aspirantes a la general, pero sin que a priori pueda producirse una gran sorpresa salvo que alguno haya llegado demasiado justo de forma.
La etapa llevará al pelotón desde Alba hasta Limone Piemonte con 159,5 km en los que la única dificultad montañosa será la ascensión final, pero en la que el desnivel acumulado es de 1.886 metros.
Los equipos de los favoritos deberán controlar para que no se produzca ninguna sorpresa en los kilómetros previos que pueda terminar condicionando el resto de la carrera como sucedió en 2024 camino de Yunquera con Ben O'Connor.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Real Zaragoza muestra todas sus debilidades defensivas y vuelve a caer frente al Andorra (1-3)
- Acuerdo cerrado con Insua, que será el octavo fichaje del Real Zaragoza
- El Banco Santander impulsa en Zaragoza la construcción de 312 viviendas junto al Gállego en Santa Isabel
- Una vecina de Zaragoza reconoce por la calle a su agresor sexual y acaba detenido
- Contini: 'Yo pensaba que Gabi sería entrenador, pero él no lo pensaba de mí
- La crónica del Real Zaragoza-Andorra (1-3). Un bautismo de horror
- Lluvia, granizo y rachas fuertes de viento: una dana llena de avisos por tormentas casi todo Aragón
- Los pueblos de Aragón se quedan sin oficios tradicionales: 'La fontanería o la albañilería se fortalecen si el pueblo tiene vida