Etapa 3 de la Vuelta a España 2025, en directo

Al margen de la etapa homenaje final en Madrid y de las dos contrarrelojes, la tercera etapa de la 80ª Vuelta a España será la más corta de esta edición con solo 134,6 kilómetros, con salida en San Maurizio Canavese y Ceres, en la mayor opción será para los hombres polivalentes con un buen esprint.

El final de etapa se situará en Ceres, tras una ascensión final de 2,6 kilómetros y catalogado por la organización como puntuable de cuarta categoría, en la que el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) será la principal rueda a vigilar.

La etapa será de las típicas por carreteras italianas, muy sinuosa y con continuos sube y baja que llevará el desnivel acumulado en la etapa hasta casi los 2.000 metros, con un total de 1.996.

En el ecuador de la jornada se ubica la ascensión a Issiglio (Morris) de segunda categoría que podría dar opciones a los hombres que conformen la fuga para ver si el pelotón estará por la labor de dejar llegar la escapada o por el contrario los hombres fuertes pelean por conseguir el triunfo y el premio de la bonificación.

- Etapa 3: San Maurizio Canavese - Ceres, 134,6 km

Salida neutralizada: 14.20 horas (12.20 GMT)

Salida real: 14.27 horas (14.27 GMT)

Llegada: 17.30 horas (15.30 GMT)

Promedio intermedio: 44 km/h

Sprint Bonificado: Courgnè, 78,5 km

Montaña:

Issiglio (Morris) (2ª), 65,8 km. Ascenso 5,5 km al 6,5 %

Ceres (4ª), 134,6 km. Ascenso 2,6 km al 3,6 %.