Ciclismo
La etapa 4 de la Vuelta España 2025, en directo
Los casi 207 kilómetros entre Susa y Voiron hacen de este recorrido el más largo de esta edición
EFE
Ceres (Italia)
El periplo de la 80ª Vuelta a España en su primera salida en la historia desde Italia, concretamente Turín, finaliza este martes con una cuarta etapa con desenlace incierto, tras una primera mitad dura y una segunda con posibilidades para que el pelotón se recomponga.
El pelotón deberá completar el recorrido entre Susa (Italia) y Voiron (Francia) de 206,7 kilómetros de recorrido, la más larga de esta edición.
El final en Voiron viene condicionado por la proximidad de Grenoble, donde el pelotón cogerá un avión para seguir el miércoles la carrera, ya en España, en Figueres.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- El mejor tomate de España se cultiva en Aragón (y estuvo a punto de desaparecer)
- Aragón lleva a Fiscalía a un actor por insultar a Lambán el día de su muerte
- Estos son los mejores lugares donde ver La Vuelta en Zaragoza
- 40 años de la caravana de mujeres de Plan: 'Veníamos contentas, a pasarlo bien
- El Real Zaragoza hace un último intento por Akouokou
- Luis Maximiano puede ser la llave para la llegada de Dani Cárdenas al Zaragoza
- El curioso homenaje del Real Oviedo a un club desaparecido de Aragón