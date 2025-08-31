La ronda española
Vingegaard triunfa en la etapa de Valdezcaray de la Vuelta
La prueba descansa este lunes antes de afrontar la segunda semana de competición con subidas tan importantes como la que se celebrará el próximo viernes al Angliru
Valdezcaray (enviado especial)
Jonas Vingegaard, el principal favorito para la Vuelta 2025, ha triunfado en solitario en la novena etapa de la ronda española que ha finalizado en lo alto de la estación de esquí de Valdezacaray. El doble vencedor del Tour ha atacado a 11 kilómetros de la cumbre y aunque en un principio Joâo Almeida trató de contrarrestarlo, al final no pudo evitar la victoria del corredor danés. El ciclista noruego Torstein Traeen conservó el jersey rojo.
La prueba descansa este lunes antes de afrontar la segunda semana de competición con subidas tan importantes como la que se celebrará el próximo viernes al Angliru.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Este es el recorrido urbano por el que pasará La Vuelta en Zaragoza: calles y horario
- Escapada de cuento en el puente del Pilar: vuelo ida y vuelta desde Zaragoza por menos de 50 euros
- Akouokou vuelve a marear la perdiz
- El Real Zaragoza resiste al dominio del Castellón y suma su primer punto (1-1)
- El entrenador del Ipswich sobre Azón: 'Estamos emocionados de tener a Iván aquí y es un jugador que ha estado en nuestro radar por un tiempo
- Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa
- Calero llega a un acuerdo con el Real Zaragoza y sella al fin su marcha a la Cultural
- Uno de los iconos de la Expo renueva su imagen para potenciar su esplendor