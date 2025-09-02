Ciclismo
La etapa 10 de la Vuelta a España, en directo: Parque de la Naturaleza Sendaviva - El Ferial Larra Belagua
Los 175,3 kilómetros por carreteras navarras en constante ascenso pondrán a prueba a los participantes
Después de la primera jornada de descanso y evaluación de la situación de la 80ª Vuelta a España, el pelotón retoma la carrera en el parque de la naturaleza de Senda Viva con una etapa en constante ascensión por carreteras navarras con final en Larra Belagua, en una jornada a priori propicia para que la fuga pueda tener éxito.
La décima etapa llevará a los supervivientes desde la ribera del Ebro hasta el Pirineo navarro en un tránsito de sur a norte en el que se completará un recorrido de 175,3 kilómetros entre Senda Viva y Larra Belagua.
El itinerario irá ganando metros de altura desde el inicio para llegar a la parte final en la que como entrante a la subida a Belagua se ascenderá un puerto de tercera, el alto de las Coronas. Si alguno no ha recuperado en el día de descanso podría pasarle factura.
- Último día del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo: el Granada se entromete en el fichaje de Akouokou
- Akouokou, el gran deseado, ya es jugador del Real Zaragoza
- Pejiño no saldrá de Las Palmas y no llegará al Real Zaragoza
- El Real Zaragoza completa la portería con Esteban Andrada
- Este es el 'cuadriculado' barrio de Zaragoza que tendrá una calle nueva... mientras sigue a la espera de proyectos del pasado
- Kenan Kodro, el fichaje sorpresa del Real Zaragoza
- Escapada de cuento en el puente del Pilar: vuelo ida y vuelta desde Zaragoza por menos de 50 euros
- El Real Zaragoza ultima la llegada de Andrada como alternativa a Cárdenas