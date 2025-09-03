Ciclismo
La etapa 11 de la Vuelta a España, en directo: Bilbao - Bilbao
El pelotón saldrá del exterior del estadio de San Mamés para afrontar un recorrido de casi 160 kilómetros y siete cotas
Redacción
Bilbao supone el cruce del ecuador de la octogésima edición de la Vuelta a España con la disputa este miércoles de la undécima etapa, en la que se ha preparado un itinerario que puede considerarse una auténtica emboscada con la ascensión de siete cotas a lo largo de todo el recorrido. La etapa tendrá la salida y la llegada en Bilbao, partiendo desde el exterior del estadio de San Mamés para concluir en la misma meta que en los últimos años, desde que regresó la carrera a la capital vizcaína, en la Gran Vía Diego López de Haro.
Los corredores deberán completar un recorrido de 157,4 kilómetros con un desnivel acumulado de 3.185 metros que tendrán su punto culminante en la doble ascensión al alto del Vivero y la final al alto de Pike, antes de afrontar los últimos 8 kilómetros en descenso.
A pesar de haber albergado en trece ocasiones el final de la Vuelta en sus ochenta ediciones, esta undécima etapa partirá y finalizará en Bilbao, en lo que será la primera en línea con salida y meta en la ciudad desde 1963.
- Último día del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo: el Granada se entromete en el fichaje de Akouokou
- La intrahistoria del frustrado fichaje de Cárdenas por el Real Zaragoza: Presos de Presa
- Kodro, Andrada, Aguirregabiria y el reino de Aragón y de Indias por Akouokou
- Localizan el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición en un piso de Zaragoza
- Así queda el Real Zaragoza tras el mercado de fichajes: una plantilla de 25 con dos por puesto y Saidu de parche
- El Real Zaragoza descarta acudir al mercado del paro
- Incendio Bakis: el turco se plantea denunciar al Vanspor
- La revuelta por el cierre de las Zonas Jóvenes en Zaragoza sube de tono y enfrenta al ayuntamiento y al Gobierno de España