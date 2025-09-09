La ronda española
La etapa de la Vuelta se neutraliza a 8 kilómetros de la meta por las protestas pro-palestinas
Mos (enviado especial)
La organización de la Vuelta ha comunicado que la etapa de la Vuelta se neutralizará a 8 kilómetros de la meta a consecuencia de las protestas por la presencia del equipo de Israel en la ronda española.
Ha habido protestas todo el día. Se han detectado clavos y ha sido cruzado un árbol. El ambiente en la meta está muy crispado.
