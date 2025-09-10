CICLISMO
La etapa 17 de la Vuelta a España, en directo: O Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero
En El Morredero está prevista la llegada oficial, pero también podría ser que la organización tuviese que adelantar la línea de llegada, como le ocurrió el miércoles en Bilbao o ayer martes en el Alto de Castro de Herville
Redacción
La etapa de este miércoles de la 80ª Vuelta a España, la decimoséptima de la carrera, es una de las jornadas llamada 'monopuerto', es decir un recorrido sin mayores dificultades y un final en alto esta vez en el durísimo Alto de El Morredero (1ª), cerca de Ponferrada, la capital del Bierzo.
En El Morredero está prevista la llegada oficial, pero también podría ser que la organización tuviese que adelantar la línea de llegada, como le ocurrió el miércoles en Bilbao o ayer martes en el Alto de Castro de Herville (Pontevedra), ante las presencia de manifestantes en contra de la participación del Israel-PremierTech dispuestos a parar la carrera.
A la espera de lo que ocurra en ese sentido, el de este miércoles es, en principio, un recorrido de 143,2 km por la frontera entre Galicia y Castilla y León con salida en O Barco de Valdeorras (Orense) y llegada en tierras leonesas.
En esta ocasión El Morredero, un clásico de la carrera habitualmente largo y encadenando tramos exigentes con otros más tendidos, es una ascensión más corta pero durísima porque se llega a la cima por el Alto de la Cruz, con cinco km a más del 10 por ciento de desnivel y más de tres km seguidos por encima del 12.
