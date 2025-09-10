La ronda española
La organización de la Vuelta recorta la contrarreloj de Valladolid por seguridad
La 18ª etapa, que deportivamente era clave, pasa de 27 a 12 kilómetros para evitar incidentes por la protesta contra la presencia del equipo Israel Premier Tech.
La contrarreloj de este jueves que se disputa en Valladolid, y que era uno de los puntos clave en la lucha por la clasificación general, ha quedado recortada a sólo 12,2 kilómetros, en virtud de garantizar la seguridad en la carrera, un trazado que apenas provocará cambios en la clasificación general.
Inicialmente estaba programado un trazado de 27,2 kilómetros que, aparte de recorrer las calles de la capital castellana, pasaba por las afueras de la ciudad en lo que era un perímetro demasiado complicado de controlar tanto por la Guardia Civil, como por la Policía Nacional y la municipal. Ahora los corredores sólo competirán por el centro de la ciudad que estará absolutamente protegido por las fuerzas de seguridad.
La protesta
Había convocadas más de 11 concentraciones de protesta por la presencia del equipo del Israel y mucho temor a que pudieran cortar a alguno de los corredores de esta escuadra. Era imposible proteger todo el perímetro de la etapa que ahora, más corto, será menos complicado, aunque la competición deportiva se resiente enormemente.
La salida y la meta estarán en el mismo lugar, según acuerdo entre la organización, los responsables de la seguridad vallisoletana y el ayuntamiento de la ciudad. Las diferencias entre los favoritos serán mínimas y la Vuelta, si no hay otra vez cambios de recorrido, se resolverá el sábado en la sierra de Guadarrama.
