CICLISMO
La etapa 19 de la Vuelta a España, en directo: Rueda - Guijuelo
Será un recorrido de 161,9 km prácticamente llano entre tierras de vinos y de jamones sin ningún alto puntuable, aunque con algún repecho en el camino
Redacción
La etapa de este viernes de la 80ª Vuelta a España, la decimonovena, íntegra por Castilla y León, con salida en la localidad vallisoletana de Rueda y llegada en la salmantina de Guijuelo, apunta a penúltimo sprint de la carrera previo a la traca final en lo competitivo el sábado en la Bola del Mundo.
Será un recorrido de 161,9 km prácticamente llano entre tierras de vinos y de jamones sin ningún alto puntuable, aunque con algún repecho en el camino. El más importante el de meta, casi cuatro kilómetros ligera cuesta cada vez más ascendente destinado a los sprinters más potentes, precisamente los que están en la carrera.
Porque, aunque en este tipo de etapas la duda es si se llegará al sprint o tendrá éxito una fuga, incuso en esta si habrá viento que pueda provocar abanicos, la presencia en el pelotón de especialistas como el belga Jasper Philipsen (Alpecin) y el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) parece asegurar una llegada masiva.
Si Philipsen, de los mejores velocistas del mundo sino el mejor, ha aguantado en carrera hasta la decimonovena etapa con pocas oportunidades anteriores es de suponer que será para intentar ganar mañana, viernes, en Guijuelo y el domingo en Madrid.
